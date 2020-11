Se non avete idea di chi siano i Me Contro Te, provate a chiedere ai vostri figli o ai vostri nipoti. Loro sapranno sicuramente rispondervi. Con quattro milioni e mezzo di iscritti al loro canale Youtube, Luì e Sofi hanno conquistato migliaia di giovani grazie ai video in cui ogni giorno raccontano con leggerezza e ironia le proprie disavventure.

Un successo straordinario

Il loro libro è stato uno dei più venduti in assoluto dell’ultimo anno, poi il grande balzo con il debutto cinematografico di “Me contro Te il film – La vendetta del Signor S“, uscito nelle sale il 17 gennaio 2020. Due libri, una linea di abbigliamento, un film e persino un album di figurine, insomma si tratta di un successo davvero straordinario. Ma qual è la chiave del loro successo?

Chi sono Luì e Sofi

Sofi e Luì non sono altro che due soprannomi per Sofia Scalìa e Luigi Calagna. Hanno rispettivamente 21 e 25 anni, sono siciliani e sono fidanzati anche nella vita reale. Premiati dal Moige, Movimenti Italiano Genitori Onlus, per il valore educativo dei contenuti che propongono, Sofia e Luigi, in arte Sofi e Luì, hanno iniziato la loro carriera un po’ per caso.

Gli esordi

Si conoscono nel gennaio del 2013 e dopo qualche mese decidono di aprire un canale Youtube. Pubblicano parodie, challenge, vlog e video, curano il montaggio e in tutti i video appaiono positivi e sorridenti Così, dopo solo sei mesi dall’apertura del canale, i Me Contro Te raggiungono i 10.000 iscritti. Non fanno in tempo a trascorrere altri cinque mesi che i follower sono già 100.000.

Il successo

Nel 2017 il primo grande passo, quando i due giovanissimi siciliani vengono scelti come protagonisti di una serie tv su Disney Channel chiamata “Like me”: un’occasione davvero unica che permette ai due ragazzi di ottenere maggiore visibilità e allargare ulteriormente la fandom su Youtube. Inizia così l’ascesa inarrestabile dei Me Contro Te, che hanno scalato la classifica dei libri più venduti su Amazon, guadagnandosi persino la prima posizione con “Le fantafiabe di Luì e Sofi“. Infine, la consacrazione con il debutto al cinema.

Qual è il segreto

Il segreto del loro successo? Solarità, semplicità e soprattutto spontaneità, anche i due idoli del web hanno ammesso di non sapere esattamente quale sia la chiave della loro popolarità. “Noi siamo così, è impossibile recitare ogni giorno“, hanno spiegato, in occasione dell’uscita del loro primo album di inediti. “Facciamo tantissimi contenuti e non possiamo avere sempre una maschera“, hanno ribadito infine i due giovani.