Max Biaggi, chi è e cosa fa la nuova fidanzata: di 29 anni più giovane

Nuovo amore in vista per Max Biaggi: si tratta di una giovanissima, ora sua compagna di vita. Ecco chi è e cosa fa nella vita la meravigliosa donna.

I più appassionati lo conoscono come il grande campione di motociclismo che ha fatto sognare gli amanti di questa disciplina, durante il suo periodo d’oro. Difatti ancora oggi si ricordano le magnifiche imprese dello sportivo che rimarranno memorabili, entrando a far parte della storia su due ruote. Nonostante le fatiche e le prodezze, la sua popolarità è imputabile anche alla cronaca rosa di cui si è reso protagonista in questi lunghi anni.

Infatti, secondo i tabloid, sono due principalmente le love-story più importanti che gli hanno cambiato la vita per quanto anche l’ultima non sia da meno. Si pensi ad esempio alla conduttrice nonché ex Miss Italia Eleonora Pedron. Dopo dodici anni d’amore e due figli, la rottura è sopraggiunta impetuosamente, almeno per gli ammiratori della coppia, a causa di insanabili divergenze e profonda crisi, così si deduce da alcune dichiarazioni datate da parte dei diretti interessati.

A seguire, conosce Bianca Atzei, cantante e oggi mamma felice accanto a Stefano Corti. Il loro allontanamento è arrivato come un fulmine a ciel sereno, così l’ha definito quest’ultima, durante una chiacchierata ai microfoni del settimanale Chi, per volontà dello stesso Max Biaggi, probabilmente perché resosi conto di quella che è un’assoluta priorità, ovvero i suoi bambini.

Max Biaggi, chi è la nuova fidanzata? Ecco svelata l’identità misteriosa

Nonostante tutto, Cupido ha colpito ancora e così idilliaco l’incontro con la giovane modella e attrice Francesca Semenza è giunto. Ma ora si è fatto largo un colpo di scena, perché il cuore del motociclista apparterrebbe attualmente a un’altra ragazza, destando così perplessità. Una vita privata vissuta intensamente, amando e provando sentimenti sempre nuovi perché, si sa, ogni storia è unica. Adesso è ancora sotto i riflettori per il nuovo gossip che lo vede coinvolto e che sta infiammando l’estate.

I suoi fan sono al settimo cielo per gli splendidi momenti che trapelano dalle più famose e accreditate riviste scandalistiche, pronte a catturare quegli attimi con la sua nuova dolce metà. Ma chi è la fiamma che l’ha fatto capitolare, attraendolo così nel vortice della passione? Trattasi di Virginia De Masi, ballerina partenopea di 23 anni. Una notevole differenza d’età a cui la neo-coppia parrebbe non preoccuparsene, lasciando correre voci e malelingue, godendo della propria intimità durante la loro vacanza a Formentera.

Paparazzati dal settimanale Chi durante effusioni e coccole romantiche si mostrano felici, romantici e giocherelloni. Riguardo alla giovanissima artista si conosce ben poco, a parte il fatto che ha le idee ben chiare in riferimento ai suoi desideri in una relazione. Difatti, alcuni anni fa, ancor prima dunque di conoscere il campione di MotoGP, aveva dichiarato per un giornale locale che il principe azzurro non esiste, solo nelle favole e nel balletto, aggiungendo inoltre: “Io cerco un uomo di carattere e di cultura che abbia i cosiddetti attributi“.

Probabilmente ha raggiunto il suo ideale incontrando Max, per quanto solo il tempo potrà confermare e mettere alla prova il loro rapporto. Al momento, la passione è travolgente sotto il sole dell’isola spagnola. Nel frattempo i fan dell’ex Francesca hanno manifestato preoccupazione in merito all’evidente rottura nonché ipotetica reazione da parte sua. Si attendono ulteriori aggiornamenti in merito agli sviluppi di questo ‘triangolo’ amoroso.