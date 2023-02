Maurizio Costanzo, a chi va la sua eredità e i diritti

La morte di Maurizio Costanzo ha lasciato un grande vuoto nel cuore della sua famiglia e di milioni di fan, ma a chi andrà la sua eredità? Scopriamo subito tutto quello che è emerso sul “tesoro” che dovrebbe spettare alla moglie, Maria De Filippi, e ai figli Camilla, Saverio e Gabriele Costanzo.

Cosa sappiamo dell’eredità di Maurizio Costanzo, patrimonio importante tra case e diritti d’autore

Foto Instagram | @sanremo_santo_subito

L’eredità di Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio 2023 all’età di 84 anni dopo una carriera lunga decenni e densa di successi e guadagni, andrà a moglie e figli.

Secondo quanto riportato da Repubblica, il patrimonio del compianto conduttore e giornalista ora passerebbe tutto in mano a Maria De Filippi e ai suoi amati eredi Camilla, Saverio e Gabriele Costanzo.

Stando al quotidiano, si tratterebbe di un “tesoro” composto di case tra cui appartamenti e ville, ma anche di proprietà intellettuali. Tra diritti d’autore e immobili, stando a quanto trapelato, Costanzo avrebbe accumulato un patrimonio di circa 70 milioni di euro.

Ma quali sarebbero i beni in questione? Sempre secondo Repubblica, il giornalista e storico conduttore del Maurizio Costanzo Show avrebbe lasciato in eredità due appartamenti nel quartiere Prati di Roma, e uno di questi sarebbe un attico situato in via Poma.

Ci sarebbero poi delle proprietà in provincia di Grosseto e in particolare una villa ad Ansedonia, più un’altra casa in località Poderi di Sotto e diversi terreni.

A questo si sommerebbero i tantissimi i diritti d’autore maturati nel corso di una carriera straordinaria per opere varie come sceneggiature teatrali, libri, programmi e testi musicali.

Tutti sanno, infatti, che Maurizio Costanzo scrisse canzoni indimenticabili come Se telefonando, tra i maggiori successi della celebre Mina.

Insomma, in una vita di glorie nel mondo della televisione, Maurizio Costanzo avrebbe lasciato dietro di sé importanti ricchezze che ora andranno divise tra i suoi eredi, l’inseparabile e amatissima moglie Maria De Filippi e i figli del conduttore Camilla, Saverio e Gabriele Costanzo.

Quest’ultimo è stato adottato dalla coppia e lavora insieme alla madre, dietro le quinte dei programmi della conduttrice in Mediaset. Camilla e Saverio Costanzo, invece, sono i primi due figli di Maurizio Costanzo nati dal precedente matrimonio con la giornalista Flaminia Morandi.