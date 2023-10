Matteo Bocelli, dai palchi internazionali con papà Andrea all’esperienza in pasticceria

Matteo Bocelli, dal palco insieme a papà Andrea fino alla composizione dei dolci di pasticceria. Il talento che non si ferma mai.

Matteo Bocelli è noto per essere il figlio di Andrea Bocelli il famosissimo tenore di fama mondiale. Oltre che la straordinaria somiglianza tra i due, hanno in comune molte qualità artistiche come le doti canore e musicali. Sono entrambi desiderosi di imparare ed empatici verso il prossimo.

Matteo Bocelli e l’esperienza in pasticceria

Matteo Bocelli, ha recentemente condiviso un’esperienza culinaria direttamente da New York City, nel quartiere italiano di Little Italy. Matteo ha trascorso una giornata speciale presso il Ferrara Bakery & Cafe, un’iconica pasticceria italiana che ha una lunga tradizione nel servire delizie tipiche.

Nella didascalia che accompagna la foto condivisa su Instagram, Matteo ha espresso la sua gratitudine verso Ernesto e tutto il team del Ferrara Bakery & Cafe per avergli concesso l’opportunità di unirsi a loro per una giornata divertente. Questa volta è stata molto diversa dalla sua vita abituale tra i palchi internazionali, ha dimostrato quanto Matteo sia versatile e desideroso di esplorare nuove sfide.

La giornata di Matteo è iniziata con la preparazione dei cannoli, una delle specialità più amate della cucina siciliana. Questa, non è stata solo un’occasione per imparare l’arte della pasticceria, ma anche per condividere momenti di condivisione con gli altri membri del team di pasticceria.

Matteo si ritiene emozionato e felice

Matteo si è mostrato davvero entusiasta e soddisfatto di aver aiutato a preparare i cannoli e l’emozione di condividerli con tutti coloro che lavorano nella pasticceria. È evidente quanto abbia apprezzato lavorare a stretto contatto con le persone. Questo ci fa capire quanto sia importante per lui non solo intraprendere la carriera musicale, ma anche avere relazioni interpersonali profonde e che portano valore alla sua vita.

Matteo ha scritto che questa giornata in pasticceria è stata un modo meraviglioso per concludere la sua partecipazione alla Festa di San Gennaro, un’importante ricorrenza tradizionale italiana celebrata proprio nel cuore di Little Italy a New York. Questa festa, dedicata al santo patrono di Napoli, è caratterizzata da cibo delizioso, giochi e festeggiamenti. Matteo ha dentro si sé l’amore per la cultura italiana e il desiderio di fare parte di eventi come questo.

Matteo, mentre continua a brillare sui palchi internazionali come suo padre Andrea Bocelli, Ci dimostra di avere una profonda affinità per la cucina. Ci trasmette l’importanza del piacere di condividere esperienze speciali con coloro che sono vicini, proprio come questa esperienza emotiva molto coinvolgente.