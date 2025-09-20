Matteo Bassetti lancia l’allarme: ecco perché la palestra può mettere a rischio la tua salute

Matteo Bassetti ancora una volta richiama l’attenzione sui social sulla presenza di tantissimi batteri che possiamo trovarci in palestra, da delle dritte sulle abitudini corrette da seguire così da non esporci a nessun pericolo.

Non si parla altro sul profilo Instagram di Matteo Bassetti, anche su Facebook, il virologo lancia un nuovo allarme, su come la palestra può mettere a rischio la nostra salute. Non resta che scoprirlo.

Matteo Bassetti e i batteri in palestra

Alzi la mano chi non frequenta la palestra tutti ormai. Trascorriamo diverse ore alla settimana, ma quello che non tutti sanno che le palestre sono luoghi ideali per mantenersi in forma, ma possono davvero nascondere insidie. Possono esporci a pericoli seri. Di recente l’infettivologo Matteo Bassetti (spesso al centro di discussioni e dibattiti per la sua schiettezza) ha lanciato un allarme sui social, sulla quantità eccessiva di batteri e virus che possiamo trovare sulle diverse attrezzature comuni come pesi, tappeti, tapis roulant e cyclette.

Attenzione! È un bene frequentare la palestra regolarmente per mantenersi in forma, ma la guardia non va assolutamente abbassata. Quando si maneggiano pesi, attrezzi, cyclette, tapis roulant entriamo in contatto con tantissimi virus e batteri senza neanche accorgercene. Da tener presente che sono invisibili!

Come afferma il virologo Bassetti diversi studi microbiologici, anche recenti hanno dimostrato che:

sulle cyclette si contano 34 volte più germi che su un vassoio da mensa

sul tapis roulant si contano 74 volte più microbi che in un rubinetto del lavandino

sui pesi si contano 362 volte più germi che sulla tavoletta del WC

Ma quali sono i microbi che sono stati trovati più frequentemente? Eccoli! Iniziamo con lo Staphylococcus aureus, un batterio che causa infezioni della pelle, il rhinovirus, influenza, SarsCoV-2.

Non solo ma c’è dell’altro! Un altro fastidioso nemico ritrovato sugli attrezzi è il papillomavirus, responsabile delle cosiddette verruche su mani e piedi, ma cosa si potrebbe fare per non correre rischi?

Cosa raccomanda inoltre Bassetti

Ci sono delle buone abitudini da adottare ogni volta che si va in palestra. La prima cosa è lavarsi prima di arrivare in palestra e quando si termina l’attività. È necessario usare del sapone antibatterico, poi con del gel disinfettante sarebbe preferibile disinfettare attrezzi della palestra prima di maneggiarli.

Inoltre non sdraiarsi sui tappetini direttamente, ma poggiare un asciugamano o un telo. Evitare di toccarsi il viso così da ridurre il rischio di trasferire batteri da mani a bocca, occhi e naso. Non avere piedi scalzi, ma sarebbe opportuno indossare calzature, calzini. Meglio conoscere i rischi così da evitare problemi di salute. Presta attenzione!

Possiamo concludere che l’allarme lanciato da Bassetti sottolinea l’importanza di una corretta igiene in palestra, solo così potremmo ridurre e prevenire infezioni e allenarci in sicurezza.