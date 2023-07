Matrimonio in vista? Dalla camicia alla cravatta: 5 consigli per non sbagliare

Gli uomini che si devono recare a un matrimonio possono adottare i seguenti suggerimenti per apparire eleganti e in linea con l’evento.

L’invito a un matrimonio è in grado di mettere in crisi chiunque. Sicuramente si tratta di un evento gradito, soprattutto se c’è un legame speciale con i futuri sposi. Le questioni da prendere in considerazione, però, sono numerose. Oltre alla scelta del regalo, un elemento che non può non essere sottovalutato è l’attenzione per l’abito da indossare.

Non sono solo le donne ad avere a cuore questo aspetto. Anche gli uomini vogliono apparire al meglio. A volte, tuttavia, non si sa proprio come comportarsi. Si deve optare per un completo scuro o per uno chiaro? Tutti i tipi di cravatta sono indicati? O ce ne sono alcuni da escludere? Con i seguenti suggerimenti, prendere una decisione sarà molto più semplice.

Il perfetto look da uomo per un matrimonio: 5 consigli imperdibili

Il matrimonio è uno tra gli eventi più eleganti a cui si può essere invitati. Si tratta di un’occasione davvero speciale, sia per i diretti interessati che per le persone che assistono. È difficile mantenere un profilo basso, soprattutto se si è molto vicini agli sposi. L’abito è un biglietto di presentazione importante che, a un primo sguardo, può rivelare molte informazioni.

Basta un piccolo errore per compromettere l’intero look. Per fortuna, ci sono delle accortezze da adottare che possono fornire un aiuto non indifferente. Innanzitutto, il completo dovrebbe essere sempre in tinta unita, preferibilmente sui toni del blu scuro. È meglio non osare con le fantasie se non si è certi del risultato finale. Nella maggior parte dei casi, infatti, tolgono eleganza all’outfit, generando confusione. Il tessuto deve essere comodo e flessibile.

Bisogna ricordare che le ore da trascorrere all’evento saranno numerose. Di conseguenza è preferibile optare per un frescolana. I polsini con gemelli e il fazzoletto da taschino rappresentano due opzioni praticabili, anche se non tutti si sentono a proprio agio. Sicuramente, sono da prendere in considerazione per chi vuole avere un aspetto ancora più raffinato.

Per la camicia, si può puntare sul classico. Colletti stravaganti o all’avanguardia, diversi da quelli all’italiana e alla francese, rischiano di risultare fuori luogo. Lo stesso discorso vale per il colore. Il bianco resta intramontabile e non passa mai di moda. Si adatta a tutto e mette in risalto il completo. La cravatta deve sposarsi perfettamente con lo stile adottato.

Le fantasie sono il nemico numero uno, mentre si può osare con il colore. Il grigio, il bordeaux, l’azzurro chiaro, il blu scuro e il perla sono perfetti per una simile occasione. Le scarpe e le calze, proprio come tutto il resto, devo aggiungere una nota di eleganza. Non ci si può presentare con calzature da tutti i giorni o con i classici calzettoni pesanti. Un paio di francesine, associate a dei calzini in filo di Scozia (neri o blu scuri) saranno perfette.