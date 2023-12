2024: anno di matrimoni Vip! Simona Ventura, Cecilia Rodriguez e molti altri

Il 2024 sarà un anno ricco di matrimoni vip. Presto sull’altare, Simona Ventura, Cecilia Rodriguez, Clizia Incorvaia e molti altri…

Fiori d’arancio per il 2024, anzi… un bell’albero di fiori d’arancio! Moltissime celebrità hanno ricevuto la proposta di matrimonio questo anno.

Tra le ultime, Simona Ventura durante la diretta di Ballando con le stelle. Ma non solo, anche Milly Bobby Brown, Cecilia Rodriguez e Clizia Incorvaia.

Scopriamo insieme primi dettagli scovati in merito ai loro futuri matrimoni vip. Non sia mai che ci invitino…

Matrimoni vip 2024: ecco chi si sposerà!

Il 2024 non è ancora iniziato, ma già profuma di gossip. Alcune coppie vip hanno deciso di convolare a nozze nel prossimo anno e la curiosità regna sovrana.

Primo tra tutti, e forse anche il più atteso, è il matrimonio tra Giovanni Terzi e Simona Ventura.

La data scelta è il 6 luglio, sperando che non faccia troppo caldo.

Si sapeva già da tempo che i due avevano voglia di sposarsi, ma la proposta fatta dallo scrittore alla showgirl durante la diretta di Ballando con le stelle ha lasciato tutti a bocca aperta, più di quando sono uscite le foto divine di Simona insieme a Paola Perego.

Simona e Terzi volevano sposarsi prima, ma tra la pandemia e le guerre è stato tutto un rimandare. Ce la faranno a giurarsi amore eterno in questo 2024?

Anche Milly Bobby Brown è pronta a dire di sì in questo 2024. La giovane interprete di Undici nella serie Netflix, Stranger Things, convolerà a nozze con l’attore Jake Bongiovi ma non si sa ancora la data ufficiale.

L’unico dettaglio rivelato è che il futuro suocero, Jon Bon Jovi, non si esibirà durante il matrimonio. Milly non vuole dargli seccature o stressarlo durante il lieto evento.

La scelta è stata fatta da entrambi i futuri sposini. Infatti, Jackie e l’attrice stanno scegliendo insieme ogni minimo dettaglio del matrimonio.

Ma non è finita qui! Ci sono altre coppie che sono in attesa di convolare a nozze. Primi fra tutti, Paola Ciavarro e Clizia Incorvaia di cui si sa ancora poco o nulla. A loro li accomuna la Luna, che facciano un matrimonio su questo tema?

Anche Cecilia Rodriguez ha detto di sì alla proposta di matrimonio del suo fidanzato Ignazio Moser, ma ancora nessun dettaglio è stato rivelato.

Anzi, talvolta si è parlato anche di crisi…

Ultimo ma non per importanza, Elisa D’Ospina, diventata mamma per la prima volta in questo 2023, che ha scelto di sposarsi con il compagno da una vita Stefano Macchi.

In attesa della scelta della data, i neogenitori si godono l’arrivo del piccolo neonato.

Grandi feste, sorprese e gossip ci attendono nel prossimo anno. Speriamo solo che l’anno bisestile non porti male ai nostri vip…