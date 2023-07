“Divine”: Simona Ventura e Paola Perego infiammano i social in blu elettrico e bianco, vere regine di stile

Simona Ventura e Paola Perego hanno sfoggiato due look super stilosi. Ecco come si sono presentate all’evento di inaugurazione dei palinsesti Rai.

Invitate all’evento di presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione tv, Simona Ventura e Paola Perego hanno fatto coppia anche dietro le quinte. Le due conduttrici, con alle spalle una carriera eclettica e versatile, sono parte ufficiale della squadra dell’emittente. Il loro programma, Citofonare Rai 2, avrà una terza stagione e sono molto entusiaste di questa conferma. Si tratta di un format a cui credono particolarmente e dove si sono impegnate ad essere soprattutto se stesse: aspetto che è piaciuto tanto al pubblico.

Qualche settimana fa le conduttrici sono state ospiti di Serena Bortone, a cui hanno rivelato il loro futuro professionale. Nel salotto di Oggi è un altro giorno hanno confermato il loro ritorno in tv il prossimo anno: rigorosamente e ancora insieme. L’ultima puntata di Citofonare Rai 2 è andata in onda l’11 Giugno e ora le due conduttrici si godranno le loro vacanze e poi torneranno in studio. Prima di partire però hanno presenziato alla presentazione dei palinsesti Rai che si è tenuta in un noto teatro di Napoli.

Sia Simona Ventura che Paola Perego hanno scelto outfit strepitosi: due look eleganti, ma anche sofisticati che i fans hanno apprezzato tantissimo. L’ex conduttrice di Quelli che il calcio… ha scelto un abito in raso bianco con incroci sul seno e lungo fino ai piedi, mentre Paola ha optato per un look blu elettrico con frange e trasparenze. Accessori perfettamente abbinati, capelli raccolti per la signora Presta e un make up leggero per entrambe.

Simona Ventura e Paola Perego, i look sfoggiati dalle sue conduttrici conquistano i fans

La Ventura ha pubblicato uno scatto con la collega e i fans hanno lasciato tantissimi like complimentandosi per la professionalità e la bellezza delle due icone delle tv. “Ma che look! Adoro troppo” ha affermato un’utente, “Bellissime, siete molto eleganti. Abiti divini” è stata la risposta di un altro, “La coppia più bella del mondo” ha fatto eco un fan.

Ovviamente non sono mancate le critiche d’alcuni haters che hanno notato qualche ritocco di troppo. Terza stagione confermata per Citofonare Rai 2 condotto da Simona Ventura e Paola Perego. I vertici Rai hanno deciso di conservare il format ben condotto dai due volti della tv. Le conduttrici sono entusiaste dell’approvazione e sono pronte a tornare presto in video. Ci saranno novità e sorprese inaspettate che Simona e Perego sapranno gestire come solo due grandi professioniste sanno fare.