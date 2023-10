Matilde Gioli e il desiderio di maternità: "È triste che i miei colleghi..."

Matilde Gioli si racconta a cuore aperto, rivelando così un profondo senso materno ma non nascondendo anche qualche amarezza.

Tra le attrici più talentuose delle ultime generazioni, Matilde Gioli ha conquistato popolarità grazie al personaggio Giulia Giordano in Doc-Nelle tue Mani – nonostante avesse già alle spalle un lunga carriera, cominciata insieme al regista Paolo Virzì per il film Capitale Umano. Sempre più apprezzata per la sua bravura, l’attrice è travolgente con il suo impagabile sorriso e spontaneità. Difatti, la si conosce per i progetti televisivi e cinematografici a cui ha preso parte, mantenendo un atteggiamento di riservatezza per quanto concerne la sfera sentimentale.

Ma recentemente – durante una lunga intervista – si è lasciata andare a confidenze, raccontando del suo fidanzato che l’ha fatta capitolare d’amore nonché confessando il sogno che vorrebbe realizzare – finora rimasto celato – anche se si è percepito un velo di tristezza accarezzarle il volto, incupendola. Inedita e sincera, rivela un lato di sé ancora sconosciuto ai fan, permettendo loro – solo adesso – di entrare nella sua intimità in punta di piedi.

Matilde Gioli confessa il desiderio di maternità: le sue dichiarazioni non lasciano dubbi

Una stella del firmamento e personaggio di spettacolo, difficilmente Matilde Gioli espone la vita privata al pubblico, attraverso asserzioni ufficiali. Sul proprio profilo Instagram è più semplice, pubblicando qualche scatto della sua famiglia d’origine – come la sorella Eugenia – oppure il compagno Alessandro, per non parlare del suo amore per i cavalli. Ebbene, si è raccontata senza freni ai microfoni del settimanale Vanity Fair, concedendosi al pubblico incondizionatamente, senza più timori.

Innamoratissima del ‘suo’ Alessandro Marcucci, quest’ultimo è un istruttore di equitazione. Infatti, conosciutisi a un maneggio, così l’attrice ha illustrato il loro primo incontro: “era il 2021, vivevo ancora a Milano ma stavo a Roma per Doc 2. Un weekend ero troppo stanca per tornare a casa ma volevo comunque montare” cercando così una struttura in zona “Ho cercato su Google e chiamato il primo risultato che mi è apparso, mi ha risposto lui” ammettendo quanto sia stato amore a prima vista, almeno per lei: “ho dovuto fare io il primo passo“.

Desiderio di coronare il sogno d’amore con una proposta di matrimonio – anche se ancora non c’è stata – per non parlare dei bambini, dichiarando: “sono pronta a diventare mamma“. Uno spiccato senso materno – essendosi occupata fin da giovane dei suoi fratelli più piccoli – non si tirerebbe indietro neanche dinnanzi a un’adozione. Ma non tutto è roseo – come avrebbe sperato – perché “la cosa triste è che quando affronto il tema figli con amici e colleghi, nel 90% dei casi il consiglio è di lasciar perdere e aspettare. Frustrante questo mood“.