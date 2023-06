Mascara finito? Niente paura: come avere ciglia da cerbiatta utilizzando solo un eyeliner

Il mascara è finito? Una famosa make-up artist ci spiega come rimediare al problema attraverso l’utilizzo dell’eyeliner.

Qualsiasi trucco che si rispetti contempla l’utilizzo di una modica quantità di mascara per concludere il look. Possiamo passare ore di fronte allo specchio, costruendo i nostri smokey-eye complicati ed intensi, ma senza il cosmetico in questione l’effetto sarà ad ogni modo poco soddisfacente. Tuttavia, può capitare che il nostro articolo beauty must-have ci abbandoni.

Aprite il packaging e vi rendete conto che la formulazione appare troppo datata? Avete perso la confezione? O, più semplicemente, vi siete dimenticati di acquistarlo? Tali ipotesi possono rappresentare un problema non indifferente, soprattutto laddove abbiate intenzione di costruire un make-up per la vostra routine. Ancora una volta dunque entra in gioco la nostra amata piattaforma di Tik Tok.

Diversi esperti infatti utilizzano i social come veicolo di informazioni, realizzando dei tutorial lampo per facilitare l’apprendimento dei propri seguaci. A questo proposito, una truccatrice francese ha ideato una soluzione incredibile per sopperire alla mancanza temporanea del mascara. Manon Crisologo utilizza fondamentalmente l’eyeliner, la cui formulazione non è assolutamente invasiva, proprio perché pensata appositamente per i nostri occhi.

Eyeliner al posto del mascara? La soluzione proposta dalla truccatrice Manon Crisologo

È importante prestare una certa attenzione rispetto all’utilizzo alternativo dei cosmetici, proprio perché potrebbero arrecare dei danni alla nostra epidermide. Diverse influencer ad esempio utilizzano il rossetto sulle palpebre, rischiando di produrre infezioni ed infiammazioni nella zona di interesse. Il lipbalm, così come quest’ultimo, ma anche il blush sono pensati per determinate parti del nostro viso e potrebbero dunque contenere delle componenti irritanti per iride e cornea.

Al contrario, l’eyeliner viene realizzato per seguire la linea naturale delle nostre ciglia, ragion per cui non sussistono rischi particolari in fase di applicazione. Manon Crisologo ha espresso la sua opinione in merito: è possibile sopperire alla mancanza del mascara proprio con l’utilizzo dell’eyeliner. Il procedimento è molto semplice. Occorre solamente versare qualche goccia di prodotto sul palmo della mano, per poi recuperarlo con uno scovolino pulito (anche quello del gel per le sopracciglia è perfetto).

Dopodiché è sufficiente applicare la formulazione sulle ciglia come se si trattasse di un comune mascara. Per quanto riguarda quelle inferiori, potete applicare il prodotto direttamente con il pennellino, in modo da creare un look ancora più definito. Si tratta di un trucchetto utile anche laddove vogliate utilizzare in ogni caso il mascara sulle ciglia superiori. L’utilizzo dell’applicatore dell’eyeliner vi permetterà di eseguire un make-up più preciso, senza rischiare di sporcare la zona a causa di uno scovolino troppo grande.