Martina Colombari, “Oggi NO make-up”: lo scatto al naturale è un trionfo di like

La showgirl Martina Colombari posta uno scatto al naturale che è un trionfo di like. Bellezza anche senza trucco per l’ex Miss Italia.

Martina Colombari è una storica Miss Italia, incoronata nel 1991. Da quel momento la sua carriera è decollata: attrice in TV e in teatro, conduttrice televisiva, modella e, ultimamente, è stata impegnata nell’avventura di Pechino Express. Durante l’esperienza che l’ex Miss Italia ha definito “una seduta terapautica”, ha avuto modo di conoscere meglio il figlio, Achille Costacurta, avuto dal marito, l’ex calciatore Alessandro Costacurta. Proprio il marito, ha detto Martina Colombari, è stato ciò che le è mancato di più durante il programma.



Con il figlio Achille, Martina Colombari ha vissuto questa esperienza di Pechino Express, importante per lei perché voleva che suo figlio vedesse che c’è altro nella vita oltre ai social. Nonostante l’eliminazione dopo poche puntate, l’ex Miss Italia si è detta contenta di aver stemperato alcuni lati del suo carattere che non pensava di poter modificare (la mania del controllo, il rigore). In più è stata sorpresa dalla capacità del figlio di adattarsi a diversi e difficili contesti. Dopo questa esperienza ha visto Achille diventare più maturo.

Lo scatto al naturale di Martina Colombari è un trionfo di like

Sui social, Martina Colombari non manca di postare foto che la ritraggono in eventi importanti ma anche in scene di vita quotidiana assieme agli affetti più cari. Si è abituati a vedere i vip sempre in tiro, con trucchi mozzafiato e abiti di lusso ma la semplicità a volte non viene nascosta: infatti l’ex Miss Italia mostra anche lati di sé durante la quotidianità.

L’attrice ha postato sui social una foto che la ritrae al naturale, senza trucco. Come didascalia, l’ex Miss Italia ha scritto “Oggi NO make-up! Evviva! La mia pelle ringrazia!”. La Colombari appare bellissima nella sua semplicità e spiccano i suoi bellissimi occhi azzurri e la sua pelle chiara.

La foto ha ricevuto tantissimi like e commenti di apprezzamento. In un mondo in cui i social propinano migliaia di foto con modelli che sembra per forza di dover raggiungere, vip sempre in tiro e vestiti in modo lussuoso, ecco che la semplicità è una boccata d’aria. Martina si è mostrata in una giornata in cui non era truccata e, come ha scritto, la sua pelle “ringrazia“. Per una bellezza del genere, il trucco fa davvero poca differenza. D’altronde, non a caso, è pur sempre una ex, bellissima, Miss Italia.