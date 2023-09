Martina Colombari, il coordinato kimono è un trionfo di eleganza e comodità: per le sere d’autunno un must have irrinunciabile

Martina Colombari ha attirato l’attenzione con uno dei suoi recenti look. Tutti gli occhi sono puntati sul suo kimono, da copiare assolutamente.

Nel corso degli anni quello di Martina Colombari si è affermato come uno dei volti più celebri dello spettacolo italiano. Modella, attrice, e chi piace ne ha più ne metta, l’ex Miss Italia ne ha fatta di strada con il tempo. Oggi tutti la conoscono come una delle celebrità più amate a livello nazionale, famosissima non solo per il suo talento ma anche per la bellezza che sembra non volerla abbandonare mai.

Dopo aver vinto il titolo di Miss Italia a soli 16 anni, per Martina Colombari sono spalancate le porte del grande successo. Lo sa molto bene l’artista romagnola che, nel corso degli anni, ha messo in piedi una carriera che farebbe impallidire chiunque nel suo stesso settore. Da sempre grande appassionata di moda, la Colombarsi si è ormai affermata come un’icona di stile a tutti gli effetti.

Non a caso, i suoi look sono sempre molto apprezzati dal pubblico e con il tempo la splendida Martina è diventata una fonte di ispirazione per numerosi outfit pazzeschi. Non fa eccezione quello che la Colombari ha sfoggiato di recente, nel corso di una cena in riva al mare. Il look dell’ex Miss è piaciuto parecchio in particolare per un capo, che non è di certo passato inosservato. Di che cosa si tratta?

Martina Colombari, con quel kimono lancia una nuova moda

La Colombari ha voluto condividere il suo look sui social e, per la precisione su Instagram. Qui la bella Martina è apparsa in splendida forma, con il suo fisico tonico e scolpito che da sempre la caratterizza. In occasione di una cena estiva, l’ex Miss Italia ha sfoggiato un kimono sui toni del blu, impreziosito da una fantasia a fiori bianchi e turchesi.

Il completo della Colombari ha riscosso parecchio successo, a giudicare dalla valanga di reazioni tra i commenti. Al look così particolare, la celebre artista ha abbinato un paio di scarpe a punta di colore beige e ha raccolto i capelli biondi in una coda bassa. Il kimono è super di tendenza e sarà uno dei capi più alla moda per la prossima stagione, da tenere nell’armadio e sfoggiare in occasione di una serata speciale.

Nata a Riccione nel 1975, Martina Colombari figura tra le artiste più amate di tutti i tempi. Nel corso della sua longeva carriera, l’ex Miss Italia ha spaziato con incredibile maestria dal cinema alla televisione, recitando in pellicole e serie tv di successo. Tra queste è impossibile non ricordare Abbronzatissimi, Paparazzi, ma anche Carabinieri, I Cesaroni, Don Matteo e tante altre ancora.