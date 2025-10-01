Martina Colombari svela: “Grazie a Ballando con le Stelle mi è tornato il ciclo”

Martina Colombari svela una cosa che le è accaduta con sua somma sorpresa. “Tutto merito di Ballando con le Stelle”, lei svela un cambiamento nel suo corpo.

Martina Colombari è tra i partecipanti più in vista di questa edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci è ben consapevole del fatto che la Miss Italia 1991 (eletta quando aveva appena 16 anni, n.d.r.) rappresenti uno dei cavalli vincenti su cui puntare per questa stagione televisiva. Lei stessa ha accolto con grande entusiasmo l’opportunità di potersi mettere alla prova e di cimentarsi in una sfida del tutto nuova e stimolante. E non è tutto.

Infatti la partecipazione a Ballando con le Stelle ha riservato una sorpresa del tutto inattesa e che Martina Colombari per prima mai e poi mai si sarebbe aspettata. A cinquanta anni, lei è come se ne avesse almeno dieci di meno. L’aspetto della bellissima romagnola, moglie dell’ex calciatore Alessandro Costacurta, è sempre al massimo splendore come sempre. La Colombari fa molta attività fisica, si dedica molto al fitness ed alla cura di corpo e spirito. Eppure quello che le è capitato è stato del tutto imprevisto.

Martina Colombari a Ballando con le Stelle, cosa è successo

In base a quanto ha raccontato la stessa Colombari, ci sono momenti in cui il corpo cambia e la mente si adatta a nuove condizioni. Nel caso di una donna, prima o poi, in un periodo alquanto facilmente inquadrabile, arriva la menopausa. Una fase che può e che dovrebbe essere vissuta con consapevolezza, senza tabù, anche nel contesto mediatico. La Colombari ha sottolineato che il ciclo, la fertilità ed il tempo che passa non dovrebbero essere fattori di discriminazione in ambito lavorativo o sociale. Sia che si lavori nel mondo dello spettacolo o meno.

Lei per prima poi ammette che in passato si è trovata costretta a scendere a compromessi su come una donna ad una certa età debba apparire. Certo, lei è una felice eccezione: il fatto di sembrare più giovane e di essere così tonica ed in forma la rende sempre molto desiderabile. Però la moglie di Costacurta è del pensiero che ad un certo punto il fascino ed il carisma prendano naturalmente il sopravvento.

Ebbene, che cosa è successo a Ballando con le Stelle? La bellissima Martina rivela che le sono tornate le mestruazioni. Che evidentemente erano sparite. A “La Volta Buona” da Caterina Balivo, la romagnola conferma che partecipare al programma di Milly Carlucci le ha fatto ritornare il ciclo. Con lei che era convinta di essere invece in menopausa, e di avere percepito tutto questo come un qualcosa di terapeutico.

Il suo percorso a Ballando con le stelle

Sulla pista da ballo lei si sta divertendo molto e sta ottenendo risposte inattese sia dal fisico che dalla mente. I giurati ed il pubblico da casa di Ballando con le Stelle stanno elogiando da giorni Martina Colombari per l’eleganza mostrata in ogni esibizione e per la sua capacità di sapere padroneggiare la scena. Le coreografie, i passi assimilati, le esibizioni, sono andati tutti quanti via via migliorando sempre di più.

Anche l’intesa sul dance floor con Luca Favilla è in crescendo. E non è che il tutto stia avvenendo con facilità. Dietro a tutti questi progressi mostrati da Martina Colombari ci sono sudore, impegno e voglia di volere superare sé stessa. Andare così bene è di grande aiuto anche nel tenere a bada paura ed insicurezze.

Al netto di qualche incertezza – d’altronde la Colombari non ha mai preso lezioni di danza prima d’ora – il bilancio fino a questo momento a Ballando con le Stelle è da ritenersi del tutto soddisfacente. Ed occhio a quanto successo tra Barbara D’Urso ed Alba Parietti in trasmissione.