Barbara D’Urso dopo la prima a Ballando con le Stelle | Interviene anche Alba Parietti: “Non si può…”

Barbara D’Urso è diventata una delle maggiori protagoniste della scena a Ballando con le Stelle, ma nessuno avrebbe mai immaginato un intervento simile da Alba Parietti

Ballando con le Stelle ha ufficialmente preso il via dopo tanta attesa da parte del pubblico della TV ma, inevitabilmente, i riflettori erano tutti puntati su Barbara D’Urso.

Il programma segna per la conduttrice un momento di ripartenza dopo quanto accaduto in casa Mediaset, con la chiusura dei suoi progetti e il periodo di buio lontano dalle telecamere.

Adesso, però, per la conduttrice è cominciata una nuova fase e sfida, ricca di colpi di scena ma, a lasciare senza parole i fan della D’Urso, sono state proprio le dichiarazioni dette su di lei da Alba Parietti.

Barbara D’Urso dopo Ballando con le Stelle | Interviene Alba Parietti

Barbara D’Urso ha concluso in modo eccellente la prima esibizione a Ballando con le Stelle, senza troppe critiche da parte della giuria. Anche Selvaggia Lucarelli sembrava quasi convinta dalla sua esibizione.

A ogni modo, il pubblico ha subito sostenuto la D’Urso che già da tempo aveva accettato la sfida di Ballando con le Stelle come l’opportunità perfetta per rimettersi in gioco. Inoltre, a fare il tifo per lei anche Alba Parietti, così come dimostrato dalla lunga lettera pubblicata sulla sua pagina Instagram ufficiale, la quale è diventata subito virale.

“Il buio non si può spiegare”

La lettera pubblicata da Alba Parietti sulla sua pagina Instagram è un inno all’amicizia che da molti anni la lega a Barbara D’Urso, insieme alla quale ha affrontato momenti magici e tristi delle loro vite e carriere. Non a caso, l’attrice definisce l’amica una vera e propria guerriera: “Tu hai dominato la TV per decenni, poi il buio che non si può spiegare e chi non conosce l’amore per la nostra passione e professione. Ma stasera ancora una volta l’araba fenice risorge dalle sue ceneri, resti una regina, appena si accende quella luce rossa, tu torni Barbara D’Urso, quella che si ama, che si odia ma che buca il video, lo trapassa e lo fa suo“.

Infine, con un vero e proprio inno alle donne guerriere forti come Barbara D’Urso, Alba Parietti conclude così la sua lettera: “Tu resti tu e chi ti vuol togliere il sorriso e la gioia di esistere e di essere amata dal pubblico dovrà ingoiare e prendersi un Maalox. Viva le donne che sfidano a testa alta il bello e il brutto“.