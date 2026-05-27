Martina Calabrò: la Nuova Tronista di Uomini e Donne a Settembre?

Settembre si avvicina e i fan di Uomini e Donne sospettano che Martina Calabrò potrebbe essere la prossima tronista. Nonostante manchino conferme ufficiali, il suo profilo spontaneo e credibile

Settembre si avvicina, l’aria cambia e gli affezionati di Uomini e Donne iniziano a fiutare i nuovi inizi. Tra un saluto d’estate e una puntata accesa, un nome rimbalza con insistenza: Martina Calabrò. È davvero lei la prossima a sedersi sul trono?

Nella puntata di oggi, la “scelta” di Ciro Solimeno è apparsa a molti spettatori prevedibile. I commenti online hanno parlato di strada segnata prima ancora del confronto finale. Da lì, il resto è venuto da sé: quando un percorso lascia qualcuno indietro, i rumor si concentrano su chi resta. E il nome di Martina Calabrò è finito al centro delle attenzioni.

Il contesto aiuta. Uomini e Donne riparte abitualmente a settembre su Canale 5 con la guida di Maria De Filippi e con le prime registrazioni nei primi giorni del mese. Il format, da anni, miscela racconto sentimentale e ritmo quotidiano, con un seguito stabile e un coinvolgimento social costante. In questo equilibrio, la figura della tronista ha bisogno di due ingredienti semplici e difficili: una storia chiara e una verità riconoscibile.

A oggi, non ci sono conferme ufficiali da Mediaset o dalla produzione Fascino PGT sul futuro di Martina. Parliamo quindi di ipotesi, di segnali tenui, di quell’alchimia che spesso anticipa gli annunci. Il pubblico, però, ha fiuto. Quando una ragazza “acqua e sapone” passa in secondo piano, spesso gli sguardi più attenti la segnano in agenda.

Perché si parla di Martina Calabrò sul trono

Il suo nome circola perché incarna un profilo che il programma conosce bene: spontaneità, passo corto, poca scena e molta sostanza. In passato, volti non scelti o profili “puliti” sono stati promossi: caso noto quello di Giulia Cavaglià, diventata tronista dopo un percorso da corteggiatrice; oppure Luca Salatino, rimasto nel cuore del pubblico e poi chiamato a guidare il trono. La logica è chiara: quando un personaggio muove empatia organica, la redazione ci lavora.

C’è anche un fattore di sistema. Settembre è il momento in cui il programma rimette a fuoco i propri equilibri. Serve qualcuno che sappia sostenere settimane di esterne, discussioni in studio, scelte a caldo. Un profilo come Martina — percepita come lineare, credibile, non costruita — potrebbe offrire quel tipo di narrativa. Funziona quando la persona prima parla, poi sorprende, non il contrario.

Gli indizi e ciò che manca: le conferme ufficiali

Gli indizi? Conversazioni social più fitte attorno al nome di Martina Calabrò, citazioni nelle community di fan, e un buzz che cresce dopo la puntata della “scelta” di Ciro. Ciò che manca è la sostanza: nessuna anticipazione verificabile, nessun comunicato. Finché non arrivano notizie certe, restiamo nel campo delle possibilità. Ed è giusto così: il programma vive anche di attese ben dosate.

Se arrivasse davvero sul trono di settembre, Martina dovrebbe portare due cose semplici: confini netti e curiosità. Dire “sì” o “no” senza tremare, ma permettere a chi guarda di cambiare idea su di lei nel tempo. La tv che resiste, oggi, lavora su questo: normalità, ritmo, un dettaglio che rimane in testa.

Forse è questo che cerchiamo da una nuova tronista: non una voce alta, ma uno sguardo fermo. Settembre fa sempre ordine. La domanda è: siamo pronti a farci sorprendere da una ragazza normale che, episodio dopo episodio, ci sposta di un passo?