Maria Esposito dopo Mare Fuori: “Mi vedrete”, i progetti dell’attrice

Maria Esposito si è raccontata in un’intervista, la star di Mare Fuori ha svelato quali sono i suoi progetti e dove la vedremo.

Maria Esposito ha da poco ultimato le riprese di Mare Fuori 4 ed è già a lavoro per nuovi progetti. L’attrice napoletana sta ottenendo un grande successo e la sua carriera è appena decollata.

La giovane attrice ha spiegato a cosa sta lavorando oltre all’amatissima serie di Rai2, raccontando anche in che ruolo la vedremo. Ed è davvero difficile immaginarla in una simile veste.

Maria Esposito, cosa farà l’attrice dopo Mare Fuori

Maria Esposito in una recente intervista ha parlato dell’esperienza di Mare Fuori ma anche dei suoi progetti futuri. Le riprese della quarta stagione della serie sono finite da poco e lei sarebbe già a lavoro per un altro personaggio.

La giovane attrice ha spiegato che sta studiando per interpretare una ragazza non napoletana. Una veste difficile da immaginare visto che è diventata famosa incarnando proprio la napoletanità. “Sto studiando tanto per poterlo fare, ci sto lavorando moltissimo ed è uno dei miei obiettivi. Mi vedrete!”. Non si sa se già abbia un ruolo o se sta studiando per migliorare la sua dizione e un giorno riuscire a interpretare ruoli diversi dalla ragazza di Napoli. Ad ogni modo questo resta un suo grande sogno.

Nell’intervista Maria Esposito ha parlato anche del rapporto che ha con Massimo Caiazzo, che in Mare Fuori è Carmine Di Salvo. I loro personaggi nella fine dell’ultima stagione si avvicinano molto e nella quarta potrebbero avere una storia d’amore. Tra di loro, ha spiegato la giovane attrice napoletana, c’è una grande amicizia. Si vogliono molto bene e si sono sempre aiutati sul set. La ragazza ha svelato un aneddoto, alla fine di ogni scena si davano il cinque.

Per lei le riprese di Mare Fuori 4 sono state tutt’altro che facili, al termine ha condiviso un lungo sfogo sui social in cui ha spiegato di non aver avuto un momento facile – non chiarendo cosa le sia accaduto – e di aver temuto di non riuscire a farcela. Poi però la passione per il suo lavoro le ha dato la forza di andare avanti e ogni giorno sul set. Ora non ci resta che vedere il risultato nei prossimi episodi.

Intanto, come lei stessa ha detto, sta continuando a studiare. Sa di essere giovane e di avere tanta strada da fare. Il talento e la bravura non le mancano sicuramente.