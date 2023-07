Mare Fuori, ex di Uomini e Donne nel cast? Arriva la bomba

Una nuova novità è emersa riguardo il cast della famosa serie napoletana: l’ex di Uomini e Donne è stata vista ai provini.

La serie napoletana Mare Fuori è divenuta un cult negli ultimi anni della televisione italiana. Tra i giovani ormai è un vero e proprio fenomeno, infatti è riuscita a raggiungere un successo che non si vedeva da tempo sui prodotti italiani. In questo periodo a Napoli si sta girando la quarta parte e anche la quinta e la sesta sono state confermate. Ma non è tutto: sono stati ideati anche altri progetti, vista la visibilità e la fama ottenuta.

Stiamo parlando di un film e di un musical, inoltre si vocifera che si stia creando anche una versione tutta femminile di questo telefilm. In questi giorni che si stanno tenendo le audizioni per il musical di Mare Fuori, che verrà adattato per il teatro da Alessandro Siani. Secondo quanto riportato da alcuni giornali ai provini sarebbe stata avvistata un ex concorrente di Uomini e Donne.

L’ex di Uomini e Donne ai provini di Mare Fuori

L’influencer di cui stiamo parlando è Giulia De Lellis, che è stata vista presso il luogo delle audizioni per il musical. Non sappiamo ancora per certo se si trovasse lì solo per un puro caso, oppure se stesse accompagnano qualche amico o parente. In ogni caso la prima cosa che ci viene da pensare è che sia andata per fare lei stessa un provino. È palese che sia una grande fan della serie, lo evidenziano le sue storie su Instagram. Inoltre in passato ha condiviso delle foto con attori e attrici del cast.

Questa non sarebbe la sua prima esperienza come attrice, infatti nel 2021 è stata la protagonista del film Genitori vs Influencers con Fabio Volo. Non potrebbe essere solamente un caso, dunque, il suo avvistamento presso le audizioni. Possiamo dire che effettivamente sta collezionando un successo dopo l’altro. Oltre ad essere un’influencer molto importante in Italia, con numerosi brand che la cercano per lavorare con lei, ha anche una linea personale di prodotti per la skin-care.

Inoltre nell’ultimo periodo ha partecipato ad un programma di Real Time dedicato al make-up, dal nome Call of Beauty. In conclusione prepariamoci a tutto quello che potrebbe accadere, poiché questo musical porterà novità e intrattenimento senza limiti. Sia per il cast che si prospetta interessante, sia per quello che vedremo conoscendo la popolarità dello show.