Marco Liorni, parole profonde per sua figlia che ha appena preso il diploma

Marco Liorni ha condiviso una dedica speciale alla figlia nel giorno della sua maturità, con parole profonde che hanno emozionato i fan.

Volto consolidato e cortese della tv di Stato, Marco Liorni è tornato alla conduzione di Reazione a Catena, game show di successo che quest’anno andrà in onda fino al 31 Dicembre. Negli ultimi tre anni il format ha registrato dati d’ascolto impressionanti e ciò ha indotto i vertici di rete a prolungare la messa in onda. Nel 2024 sarà sostituito dall’Eredità che verrà condotto da Pino Insegno. Flavio Insinna ha infatti ceduto il testimone al collega in seguito alle decisioni della nuova dirigenza Rai.

Personaggio molto amato dal pubblico, conduttore educato e mai sopra le righe, Liorni cavalca l’onda del successo ormai da tantissimi anni. Sui profili social condivide soprattutto momenti del suo lavoro. Della vita privata del conduttore si conosce molto poco, infatti ama tutelare la sua famiglia dall’eco mediatico e dai riflettori. È noto che è sposato in seconde nozze con Giovanna Astolfi, giornalista specializzata in medicina e salute.

Marco Liorni, “Sei istinto vitale, ma anche fragile…”: la dedica alla figlia

I due si sono conosciuti in radio e sin dal primo incontro è nato qualcosa. In una recente intervista, Liorni ha raccontato che la prima volta che l’ha vista stava per investirla: “Ho lavorato lì per solo un mese. Ma un giorno, mentre passavo sotto gli uffici, è mancato poco che non la investissi con l’auto. Ho dovuto inchiodare“. I due sono convolati a nozze in segreto nel 2014. Liorni ha definito la moglie una persona energica e positiva, che non ha mai visto arrabbiata.

Hanno due figlie: Emma e Viola. Il conduttore di Reazione a Catena è anche padre di Niccolò, nato da una precedente unione. Per la prima volta, di recente, si è esposto come genitore e ha pubblicato sui social uno scatto della figlia appena maturata. La ragazza appare con un mazzo di rose in mano e sorride felice: un momento davvero iconico che fa parte della vita di ognuno. Liorni ha accompagnato l’immagine con una didascalia che rivela tutto il suo amore per la figlia e le augura di seguire e realizzare i suoi sogni di vita.

“I professori lì davanti a te, il tumulto nello stomaco e nella testa, l’esame che non dimenticherai mai. Poi hai detto ‘Adesso scendo giù… voglio respirare'” ha scritto, per poi aggiungere: “Dentro hai cose bellissime e quando ti ascolto sento speranza. Andrai dove ti porterà questo istinto vitale potente eppure intriso di fragilità che hai e che riuscirai ad amare proprio perché sono la terra di confine tra te e quello che sta crescendo in te… “

Queste le parole scelte da Liorni per condividere l’emozione provata nell’accompagnare la figlia alla fine del suo percorso di studi. Ora per la giovane si aprono nuove porte e potrà seguire i suoi sogni. Liorni crede molto nella figlia e nel suo potenziale.