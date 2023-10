Mara Venier, il messaggio a cuore aperto: “Ero la più fragile”, la confessione

Regina indiscussa della domenica pomeriggio Mara Venier non esita a rivelare le sue fragilità: il messaggio a cuore aperto commuove i fans.

Mara Venier è tornata alla conduzione di Domenica in, format che ha portato al successo e che continua a mietere ascolti nonostante i tanti anni di programmazione. In più occasioni la conduttrice veneta ha annunciato di voler ridimensionare la sua presenza in tv, desidera dedicarsi di più alla sua famiglia per questo da tempo sta maturando l’idea di lasciare Domenica in. Sembra che quella in corso sarà la sua ultima edizione, Mara avrebbe scelto anche il suo successore: Alberto Matano, anche lui leader degli ascolti del pomeriggio di Rai Uno con La vita in diretta.

Oltre alla tv Mara Venier è molto attiva sui social. La conduttrice ama mantenere un rapporto diretto con i suoi fans e spesso interagisce con loro sui social, Non ha mai avuto atteggiamenti da star, ma soprattutto non ha mai nascosto d’essere una persona semplice e vicina alla ente comune. Aspetto che il pubblico ha sempre apprezzato e che l’ha resa il personaggio che è ora. In un recente post Mara ha condiviso un messaggio dove ha aperto il suo cuore, un post dove non ha nascosto le insicurezze del passato che oggi non ha superato del tutto. L’immagine in bianco e nero ritrae Mara a scuola.

Una foto di classe di qualche tempo fa, dove la conduttrice è facilmente riconoscibile: i suoi occhi e lo sguardo innocente non sono affatto cambiati: “Ho trovato questa foto …prima elementare ..scuola Maddalena di Canossa …Via Piave a Mestre …” ha esordito la Venier con tono malinconico. Quel che più commuove non è tanto l’immagine, che tuttavia ha suscitato la curiosità dei followers, ma il fatto che la conduttrice ricordi che tipo di bambina era. Parole che hanno suscitato una reazione anche dei fan,

Mara Venier: “Mi prendevano tutti in giro”

“Ero la più fragile, più insicura….avevo la pelle olivastra e le mie compagne mi prendevano in giro …..dove sono ???? riuscite a riconoscermi ???…la vita è imprevedibile sempre.” A quanto pare la conduttrice da bambina non aveva la stessa sicurezza d’oggi. Inoltre veniva presa in giro dalle compagne, ma è evidente che crescendo ha imparato ad imporsi e a difendersi dalle pressioni. I followers l’hanno incoraggiata a guardarsi ora, e a godere del successo conquistato.

“Ti guardo e dico tra me e me:” chissà se quella bimba timida ,dalla pelle olivastra avrebbe mai immaginato che sarebbe diventata una delle più grandi conduttrici televisive italiane? Ciao Mara!” ha scritto un utente. Un commento che ha ricevuto tantissimi like e che la Venier non può non avere apprezzato.