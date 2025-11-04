Manicure perfetta senza uscire di casa, semplice routine low-cost

Non c’è cosa più bella che prendersi cura delle proprie mani, sono il nostro biglietto da visita, senza tralasciare le unghie. È bello avere delle unghie non solo belle, ma curate, non sempre si ha il tempo di recarsi dall’estetista, ma oggi noi di pourfemme.it siamo qui per suggerirti come fare. Pochissimi e semplici step per un risultato da urlo, basta poco, non devi neanche uscire da casa!

Come fare la manicure a casa

Poter dedicare del tempo a se stesse è importante, prendersi cura delle mani ancor di più. Fare la manicure a casa è davvero semplice, se seguirai i nostri consigli sarà davvero facile e veloce. Risparmi tempo e denaro, sono certa che mi ringrazierai, avrai così delle mani impeccabili che sembrano realizzate dall’estetista. Ecco una piccola guida per realizzare delle unghie impeccabili.

Primo step è rimuovere il vecchio smalto se è presente, quindi mettere del solvente delicato su un batuffolo di cotone andiamo a rimuovere tuto lo smalto presente. Fatto ciò andiamo ad ammorbidire le cuticole che non vanno mai tagliate in profondità.

Immergiamo le mani in una bacinella con acqua tiepida e sapone per 5 minuti così si ammorbidiscono, applicare l’olio di mandorle o una crema nutriente sulle cuticole così si ammorbidiscono ulteriormente e spingiamo delicatamente le cuticole verso l’interno, le unghie saranno più ordinate e slanciate. Fatto ciò passiamo alla limatura, bisogna scegliere la forma che si preferisce, limare sempre nello stesso verso per evitare sfaldamenti e rotture.

Non si consiglia la lima in metallo perché tende a sfogliarle e quindi ad indebolire le unghie con il passare del tempo. Lo step successivo è la lucidatura dell’unghia è meglio non farla infatti prima dello smalto perché è più facile che si sbecchi.

Si consiglia di passare la lima lisciante se si decide di non mettere lo smalto per avere le unghie lucide proprio come se lo avessimo. Ripassare il solvente per eliminare eventuali residui di oli e creme.

Decidere se applicare lo smalto trasparente per lucidare le unghie o lasciarle libere. Solo alla fine possiamo applicare una crema idratante sulle mani e massaggiare accuratamente.

Se si decide poi di applicare uno smalto successivamente, andare a rimuovere la crema idratante dalla superficie delle unghie, così il risultato sarà impeccabile.

Come applicare lo smalto?

Non è poi così difficile applicare uno smalto colorato, ma c’è una cosa da fare! È necessario applicare una base trasparente prima di quello colorato perché la base non solo va a proteggere l’unghia, ma non macchia l’unghia. Dopo aver applicato la base, lasciamo asciugare e poi applichiamo due passate sottili così l’asciugatura sarà uniforme e si va a ridurre il tempo di asciugatura. Per una manicure impaccabile ricorda di applicare lo smalto iniziando dal centro dell’unghia per poi procedere ai lati, non toccare le cuticole.

Qualora dovessi sbavare puoi intervenire andando a correggere con un pennellino imbevuto di solvente. Fatto ciò possiamo terminare la manicure applicando un top coat lucido o opaco a seconda dei tuoi gusti che andrà a sigillerà il colore e lo farà durare più a lungo.