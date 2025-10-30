Mani secche e screpolate con questo rituale le mani saranno come velluto

Se desideri le mani lisce e vellutate puoi dire addio a mani secche e screpolate con questo rituale, noterai subito la differenza.

Le mani come il viso sono le parti del corpo maggiormente esposte agli agenti esterni. Non solo il cambiamento climatico, quindi freddo, vento e umidità influenza la salute delle nostra mani, ma anche l’uso di prodotti detergenti talvolta troppo aggressivi. Non preoccuparti, da oggi ti svelo le possibili cause che sono responsabili della secchezza delle mani e soprattutto come rimediare.

Mani secche e screpolate: le possibili cause

Lo sai che è importante capire le cause della secchezza della mani così da prestare attenzione, ci sono casi in cui è necessario rivolgersi al dermatologo per rimediare e alleviare il fastidio, bruciore. Se pensiamo che per un attimo che le mani quotidianamente sono esposte ad acqua, detersivi, vento, freddo e anche sole. È del tutto normale poi ritrovarsi con mani secche, arrossate e screpolate, purtroppo possiamo avvertire anche bruciore, fastidio, ci sono casi in cuci si può andare incontro ad infezioni.

Vediamo in dettaglio le cause. Le mani secche possono essere causate da diversi fattori come:

esposizione al freddo, al vento o al sole;

uso di saponi aggressivi (che possono andare a rimuovere gli oli naturali della pelle);

eczema;

psoriasi;

avanzare dell’età;

carenze vitaminiche.

Tutti questi fattori possono causare non solo causare arrossamento, ma anche irritazione, bruciore e dolore. In casi più gravi si possono anche creare dei piccoli tagli. In quest’ultimo caso sarebbe preferibile rivolgersi ad un dermatologo che potrà esaminare il problema e consigliare un’eventuale terapia da seguire. Sarebbe preferibile indossare sempre i guanti durante le pulizie domestiche, per evitare di irritare e seccare la pelle delle mani. Vediamo cosa fare in caso di mani secche e screpolate.

La routine quotidiana da seguire

Prendersi cura delle proprie mani è fondamentale. La parola d’ordine è idratazione non basta applicare una crema specifica, ma è necessario bere e seguire un’alimentazione ricca di frutta e verdura.

Dopo aver lavato le mani con saponi neutri e delicati è fondamentale applicare regolarmente la crema idratante, così da garantire l’elasticità e a prevenire screpolature e secchezza. Si può chiedere al farmacista di fiducia una crema specifica.

Si può anche procedere con le maschere fai-da-te un trattamento molto efficace che spesso sottovalutiamo, si possono usare ingredienti come miele, yogurt, e avocado, ma non dimenticare mai di esfoliare la pelle così da eliminare cellule morte dalla pelle. In questo modo c’è la rigenerazione cellulare. Possiamo anche procedere con uno scrub naturale preparato con 2 cucchiai di zucchero di canna e 2 cucchiai di olio alle mandorle. Mescolare i due ingredienti e applicare il composto sulle mani umide, andiamo a fare dei massaggi delicati per qualche minuto e procedere al risciacquo.

Si consiglia di usare solo prodotti con formulazioni delicate che proteggono le mani, quindi scegliere creme che contengano oli naturali, ceramidi e antiossidanti, vanno benissimo anche oli come di mandorle o olio di jojoba che vanno a nutrire in profondità. Infine ricorda di fare lo scrub e maschere mani.