Questo è il make up che ogni testimone di nozze vorrebbe sfoggiare con eleganza

Il make up perfetto per la testimone di nozze è semplice ma elegante. Scopri come poterlo realizzare in poche mosse!

L’emozione è alle stelle, a breve una persona a te cara convolerà a nozze e i preparativi per il matrimonio sono quasi giunti al termine. Se fai da testimone allo sposa o alla sposa, questo è il make up perfetto da sfoggiare in quel giorno così importante.

Con le alte temperature è fondamentale scegliere un make up che possa durare tutta la giornata e che, soprattutto, non vada ad appesantire ulteriormente il viso. Il caldo, infatti, potrebbe rendere il make up appiccicoso e poco piacevole da sfoggiare tutto il giorno, per tale motivo ti consigliamo di prediligere un trucco semplice ma d’effetto per un matrimonio.

Se sei la testimone di nozze, questi sono i consigli da seguire per un make up duraturo in piena estate!

Make up testimone di nozze: consigli da seguire per un trucco impeccabile

Per una testimone di nozze il trucco non dovrà essere esagerato, piuttosto bisognerà puntare all’eleganza e al minimo indispensabile. La protagonista assoluta di questo giorno sarà la sposa, quindi è importante scegliere un look curato ma comunque sobrio.

Trucco occhi

Prediligi sfumature calde e neutre così da definire lo sguardo con un eyeliner e ottenere un effetto naturale ed elegante. Quindi, per il trucco occhi scegli nuance come il rosa cipria o il marrone in tutte le sue sfumature. Con queste tonalità potresti anche andare a realizzare uno smokey eyes più raffinato.

Non dimenticare di intensificare lo sguardo con il mascara: applica prima un primer sulla ciglia, poi stendi con lo scovolino il mascara waterproof perfetto per la calda stagione.

Trucco labbra

Per il make up sulle labbra, invece, ti consigliamo di rimanere sul sobrio. In che modo? Evita rossetti troppo accesi e lucidi, piuttosto scegli un lip gloss nude o una tinta labbra color pesca per un tocco elegante. Se desideri osare un po’ di più con le labbra, scegli una sfumatura del rosso che possa andar bene con il tuo abito da cerimonia!

Trucco viso

Non esagerare con l’applicazione dei prodotti sul viso: potresti iniziare a sudare da un momento all’altro a causa delle alte temperature, e il make up potrebbe iniziare a colare. Per tale motivo ti suggeriamo di scegliere sempre prodotti waterproof di qualità, così da ottenere un make up duraturo e impeccabile.

Non dimenticare l’illuminante, in questo modo potrai sfoggiare un make up luminoso ed estremamente elegante per l’occasione! Non perdere la nostra guida in cui ti spieghiamo come applicare l’illuminante.