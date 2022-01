Siete alla ricerca di un make-up occhi glam e resistente alle insidie quotidiane? Scopriamo subito i prodotti must have da provare assolutamente a gennaio, segreti beauty che porteremo sempre con noi per un trucco impeccabile e sempre al passo coi tempi!

I prodotti make-up occhi da provare assolutamente a gennaio

Il prodotto must have per il make-up è la matita occhi, ma in una chiave super versatile capace di stupire a ogni tocco con il suo 3 in 1… Si chiama More than This di RVB LAB (disponibile nei colori Black, Deep Brown, Deep Blue e Deep Violet) ed è l’alleato beauty number one per un make-up ultra definito e intenso. Ombretto-kajal-eyeliner in un solo prodotto per un effetto lunga durata e zero sbavature con un risultato professionale!

La sua texture leggera e scorrevole e la punta arrotondata ci permettono una applicazione facile e uniforme, e può essere usato come ombretto in stick (meraviglioso se sfumato in uno smokey eyes), come kajal all’interno dell’occhio o come eyeliner per esaltare e definire lo sguardo!

Foto RVB LAB

Imperdibile la palette occhi ANARCHYGLAM by Mulac, con la sua formula vegan e cruelty free che offre il meglio del make-up 100% Made in Italy!

Foto Mulac Cosmetics

È uno scrigno di colori e riflessi intriganti che racchiude toni che spaziano dal bronzo fragola al marrone marsala, con punti luce sorprendentemente brillanti e pronti a far risplendere il look!