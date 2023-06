Make up bronze per l’estate: glamour, luminoso e sofistica, come realizzarlo

Il make up bronze è l’effetto dell’estate: offre luminosità al viso, esalta l’abbronzatura e l’incarnato ed è molto elegante.

Ogni stagione porta a colori nuovi, texture differenti e anche ad ispirazioni che migliorano il look. Niente di meglio quindi che impreziosire gli outfit con un velato trucco effetto bronze. Sempre sensuale e attuale, non passa mai di moda e resta senza dubbio quello perfetto per l’estate quando la pelle è dorata e il risultato fantastico.

L’obiettivo è creare un trucco luminoso ma anche duraturo, che tenga bene al caldo e dia valore alla pelle. Con il bronzing si riesce a fare tutto questo senza appesantire il derma e quindi senza chiudere i pori in modo eccessivo. La pelle appare più bella che mai, lucida e giovane. Ciò che conta è seguire i passaggi necessari.

Make up effetto bronze per l’estate: gli step per un trucco eccezionale

Per prima cosa bisogna definire le sopracciglia: si può usare la matita o un pettine, per poi fissarle con il gel. Quando sono pronte è tempo di pensare ad una base, meglio evitare l’uso di creme troppo pastose o del fondotinta che non risulta idoneo in questa stagione, meglio una BB cream dorata e anche brillantinata che dona luce alla pelle.

A questo punto, è tempo di ombretto. Si può optare per un colore scuro, magari marrone, da applicare ai lati degli occhi e poi stendere con un pennello. Arriva poi il momento di fare la magia con i glitter, andando a lavorare sulla parte centrale della palpebra. Ovviamente meglio sceglierli tono su tono.

Si stende un ombretto chiaro proprio al centro e uno più scuro sul marrone già applicato lateralmente e si sfuma tutto. Un tocco chiaro va messo anche nell’angolino interno dell’occhio in quanto, così, sembrerà più grande. Per sfumare tutto dall’interno verso l’esterno si può usare un pennello oppure le dita.

Infine è importante sottolineare lo sguardo con una matita, in questo caso sempre marrone scuro, si passa sotto all’occhio e poi si va a sfumare con un pennello morbido, magari ancora sporco di ombretto, creando un’uniformità generale. Successivamente è tempo di dare un bel colpo di mascara in modo uniforme.

Per definire i punti di luce che devono essere creati sul naso, sulla fronte e sul contorno occhi, il bronzer invece va applicato nella parte più esterna del viso andando così a disegnare lo zigomo. La terra abbronzante può essere scura e con un pennello da blush è possibile partire dall’attaccatura dei capelli e dare una passata verso lo zigomo, poi ripartire e darla verso il basso (ossia il mento). Per le labbra, un bel tocco glow trasparente: così il gioco è fatto.