Buono ed economico: il blush che sta facendo impazzire tutte su Amazon è a meno di 7 euro

Su Amazon sta andando a ruba un blush economico e di qualità, che ha raggiunto un forte hype proprio nelle ultime settimane.

Nel mondo del make up sono tanti i prodotti che hanno un ruolo fondamentale, soprattutto per realizzare look freschi e naturali, come quelli in tendenza per questa estate. Tra quelli che possono fare la differenza nella realizzazione di un buon trucco c’è sicuramente il blush.

Questi prodotti possono essere trovati sia in polvere che in crema e sono diventati un must have di ogni beauty routine, da indossare per qualsiasi occasione, per migliorare l’aspetto complessivo del viso. Il blush è ciò che serve per donare colorito e vivacità al make up, per un aspetto sano e luminoso, che offre una vasta quantità di colorazioni a disposizione tra cui scegliere, per valorizzare maggiormente anche la propria carnagione.

Il blush come prodotto di tendenza

Le nuove tendenze degli ultimi mesi hanno spesso messo tra i primi posti il blush, come uno dei prodotti che non possono mancare nella realizzazione del proprio look. Sia la tecnica del draping per definire le guance e sia la tecnica dello strobing come tocco di luce, hanno reso il cosmetico molto importante per definire il make up. Un passaggio chiave per ottenere un trucco fresco, luminoso e vivace.

Tra i più amati, pare che stia spopolando specialmente un prodotto alla portata di tutte, che può essere acquistato senza dover spendere troppi soldi. Si tratta di un ottimo blush, che oltre che essere economico, è anche di qualità, efficiente e con formula long lasting.

Il Revolution – Superdewy Liquid Blusher

Si tratta del blush della Revolution, il Superdewy Liquid Blusher, dalla formula liquida, che ha una finitura impeccabile sulla pelle e una forte pigmentazione. Questo prodotto dona alle guance una luminosità brillante, dall’effetto naturale, semplicissimo da stendere e modellare sulla pelle. Si sfuma perfettamente, risultando molto leggero con un risultato stile pelle baciata dal sole, inoltre è apprezzato molto per la sua durata a lungo termine e la sua resistenza.

Per essere applicato bastano pochissime gocce, che potranno essere sfumate su tutte le guance, senza creare strani aloni e senza la necessità che venga utilizzato troppo prodotto per completare il look. È un blush talmente semplice da stendere che basta usare un pennello, o anche solo le dita. La Revolution, infine, offre sempre una vasta gamma di prodotti cruelty free certificati PETA e completamente vegani. Il blush è disponibile in diverse colorazioni, che sul sito di Amazon vengono vendute a non più di 6,99 euro.