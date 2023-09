Mai più pollo secco e duro: ecco i segreti della nonna per renderlo tenerissimo e sugoso, a prova di bimbi

Il pollo secco e duro è il cruccio di tanti in cucina: ecco il trucco per renderlo tenerissimo, morbido e sugoso.

Il pollo salva i pranzi e le cene quando si è a corto di idee. È una carne bianca tenerissima e molto versatile che piace ad adulti e piccini ma anche a chi è attento alla dieta. Con un contorno di patate o affiancandolo ad un’insalata, ecco bello pronto un piatto saziante e nutriente.

Si può preparare in padella, al forno, bollito. Si possono utilizzare le coscette, i fusi, il pollo intero o semplicemente il petto di pollo. Insomma, non c’è limite alla versatilità di questa carne ma è anche molto facile fare errori in cucina quando si tratta di questa preziosa materia prima e il risultato può non essere dei migliori quando si mangia.

Mai più pollo secco e duro: ecco i segreti della nonna per una carne tenera e sugosa

Il pollo può diventare subito asciutto se cotto troppo. La cottura è infatti un momento molto importante per questa carne ma non bisogna sottovalutare nemmeno le fasi precedenti o quelle immediatamente seguenti.

Per un pollo di successo, tenero e sugoso, sono da seguire i segreti della nonna. Uno dei modi più efficaci per preparare un petto di pollo morbido è sicuramente quello di marinare la carne prima della cottura. Questo procedimento consiste nell’immergere il pollo in una soluzione fatta da una componente acida (agrumi o vino), una componente grassa (ad esempio olio o latte) e una componente aromatica (erbe e spezie).

Aromatizzando la carne in queste soluzioni, la carne risulterà umida e tenera. Per il pollo è perfetta la classica marinatura con succo di limone, olio extravergine di oliva, spicchi di aglio, sale e pepe. Aggiungere anche delle spezie aromatiche come rosmarino, timo, salvia, origano, paprica, curry e così via. Per delle versioni più particolari, si può marinare la carne con salsa di soia o yogurt.

Basterà immergere il petto di pollo nella marinatura, sigillare il contenitore e far riposare in frigorifero da un minimo di 2 ore ad un massimo di 4 ore. Tirare fuori dal frigo il pollo prima della cottura e lasciarlo a temperatura ambiente per 15 minuti. Rimuoverlo dalla marinatura e cuocere in padella, al forno o friggendolo. Se non si ha il tempo per la marinatura, la carne può comunque risultare morbida dopo la cottura al cartoccio, al sale o al vapore (soprattutto quando si tratta di cosce di pollo). Cuocendo in questi modi si preserveranno i sapori e le caratteristiche organolettiche della carne.

In padella si può ottenere lo stesso risultato coprendola con il coperchio durante la cottura. Infine, dopo la cottura, il segreto per rendere morbido il petto di pollo consiste nel coprirlo con carta stagnola per 5-10 minuti prima di servirlo o tagliarlo. Le fibre si distribuiranno correttamente e i succhi non verranno dispersi. Ecco tutti i segreti per un pollo tenero e sugoso di successo!