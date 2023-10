Mai così soffici e profumati: questi pancake sono la colazione autunnale perfetta per tutta la famiglia

Colazione autunnale, i fluffy pancake giapponesi sono la ricetta perfetta: cucinarli è velocissimo, basta seguire cinque semplici passaggi.

I pancake hanno da tempo conquistato i cuori di molti, ma se pensate di aver già assaporato tutte le varietà, preparatevi a un’esperienza culinaria completamente nuova: i fluffy pancake giapponesi. Questa versione insolitamente alta e incredibilmente soffice dei tradizionali pancake è un piatto iconico del Sol Levante e sta rapidamente diventando una moda anche in Italia. Se volete deliziare le papille gustative della vostra famiglia con qualcosa di eccezionale, questi pancake sono la scelta perfetta.

Per preparare i fluffy pancake, dovrete seguire attentamente una ricetta che richiede precisione e dedizione, ma il risultato finale ripagherà ogni sforzo. La differenza chiave rispetto ai pancake tradizionali sta nel processo di preparazione degli albumi. Essi vengono congelati leggermente prima di essere montati a neve, creando una consistenza soffice e ariosa che ricorda quella di un soufflé.

Pancake giapponesi, la ricetta in cinque passi

Ecco gli ingredienti necessari per riuscire a cucinare i pancake giapponesi per circa quattro persone:

Albumi (circa 2): 84 g

Tuorli (circa 2): 34 g

Farina 00: 35 g

Lievito in polvere per dolci: 2 g

Latte intero: 25 g

Zucchero: 25 g

Estratto di vaniglia: 1 cucchiaino

Burro q.b.

Ecco invece i passi da seguire per preparare alla perfezione questi pancake magici:

Iniziate separando gli albumi dai tuorli e mettendo gli albumi nel freezer per circa 10 minuti finché non si forma una leggera patina di ghiaccio.

nel freezer per circa 10 minuti finché non si forma una leggera patina di ghiaccio. Nel frattempo, mescolate i tuorli con il latte , aggiungete l’estratto di vaniglia , la farina setacciata e il lievito in polvere.

con il , aggiungete l’estratto di , la setacciata e il in polvere. Una volta che gli albumi sono pronti, montateli aggiungendo lo zucchero poco alla volta fino a ottenere una consistenza ferma.

poco alla volta fino a ottenere una consistenza ferma. Ungete una padella con un po’ di burro e adagiatevi dolcemente l’impasto, cuocendo i pancake a fuoco molto basso. Coprite la padella durante la cottura per preservare l’aria all’interno, il segreto della loro sofficità.

e adagiatevi dolcemente l’impasto, cuocendo i pancake a fuoco molto basso. Coprite la padella durante la cottura per preservare l’aria all’interno, il segreto della loro sofficità. Girate delicatamente i pancake e cuoceteli dall’altro lato fino a quando saranno dorati e gonfi.

Non dimenticare il contorno!

Una volta pronti, servite i vostri fluffy pancake con una cascata di sciroppo d’acero, o una valanga di panna montata e tanta varietà di frutta fresca. Questi dettagli di contorno cambieranno totalmente l’aspetto e il gusto della colazione, coccolando i vostri cari (o voi stessi) con un tocco di dolcezza in più!

Questi pancake sono davvero perfetti per una colazione speciale o un brunch indimenticabile. Che siate da soli o in compagnia di qualcuno, i fluffy pancake giapponesi sono la risposta perfetta per chi cerca una ricetta facile, veloce, e perfetta per l’autunno. I pancake giapponesi, in compagnia di una tazza di caffé o té caldo, portano un pezzo della deliziosa cucina giapponese direttamente nella vostra cucina italiana. Buon appetito!