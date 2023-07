Luca Argentero e Cristina Marino, fuitina d’amore come due fidanzatini: il video mozzafiato

Luca Argentero e Cristina Marino sono fuggiti dalla routine per una vacanza d’amore: ecco il video che sta mandando i fan in delirio.

L’attore di Doc e la sua splendida consorte rappresentano la coppia per eccellenza nel mondo dello show business. Raggianti e innamoratissimi, ogni giorno regalano emozioni ai loro fan. La loro felicità non è passata inosservata agli occhi dei più attenti, che hanno notato la luce che emanano costantemente, spesso sottolineata nei commenti sui social.

Una love-story che brilla dal 2015, anno in cui si sono conosciuti sul set del film Vacanze ai Caraibi, a Santo Domingo. Un colpo di fulmine che si è protratto anche al loro rientro in Italia. Dopo pochi anni, esattamente il 5 giugno 2021, convolano a nozze a Città della Pieve (in provincia di Perugia) per una cerimonia da lasciare senza fiato. Nel frattempo diventano genitori della piccola Nina Speranza e a febbraio 2023 arriva il secondogenito.

Questo è un periodo intenso, ricco di sorprese e in cui si è in attesa di altrettante, soprattutto durante l’estate che si prospetta bollente e scoppiettante. Scatti che immortalano paesaggi da favola, natura incontaminata e immancabili selfie di coppia e con i figli, per vivere e assaporare momenti da cristallizzare nella memoria. Ma recentemente c’è stato un colpo di scena perché Luca e Cristina sono scappati in gran segreto per una fuga romantica e a testimonianza è emerso un video che conferma la loro bellissima ‘fuitina’.

Luca Argentero e Cristina Marino, una fuga d’amore indimenticabile: ecco il video

Come qualsivoglia coppia di genitori, anche i due amatissimi attori sentono la necessità di mantenere viva la loro privacy. Follemente innamorati dei loro bambini, sovente si ravvisano scatti intimi, in vesti totalmente inedite, pronti per giocare o lasciarsi coccolare dalla tenerezza dei piccoli. Una gioia per il cuore e una grande felicità, come ad esempio quella volta in cui l’ex modella e influencer si è lasciata immortalare dal marito travestita da fatina per la figlia, intente a realizzare scenette davvero ‘magiche’.

Una quotidianità idilliaca da cui però si vorrebbe fuggire ogni tanto e perciò hanno deciso di partire per il mare, da soli, proprio come due fidanzatini alle prime e travolgenti passioni. In proposito, l’adorato Andrea Fanti del medical drama ha pubblicato un video intitolato Fuitina, il cui nome fa ben intendere il significato: una meravigliosa fuga d’amore, parrebbe in Sicilia, come alcuni hanno ipotizzato. Da alcuni frame si intuisce quanto siano in relax, godendosi il sole sulla spiaggia, tra coccole ed effusioni dolcissime.

Ma ancor prima, durante il viaggio, ecco fare capolino un bellissimo sorriso. Una rarità soprattutto per la giovane poiché diversi utenti, tra i commenti, hanno evidenziato quanto sia difficile vederla ridente. Probabilmente si tratta di una deformazione professionale, visto il suo passato da indossatrice. Ma l’osservazione che più ha colpito, ottenendo il boom di like, riguarda proprio il loro legame indissolubile : “Siete l’amore reso persona“, una splendida constatazione che li descrive al meglio.