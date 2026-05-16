Lorella Cuccarini strepitosa come non mai, il look senza tempo

Ci sono volti dello spettacolo italiano che non hanno bisogno di inseguire il tempo, perché in un certo qual modo riescono ad attraversarlo. Lorella Cuccarini appartiene esattamente a questa categoria.

Oggi il pubblico continua a seguirla anche ad Amici di Maria De Filippi, dove è tornata protagonista in qualità di professoressa di canto, portando nella scuola non solo esperienza, ma anche quella disciplina che l’ha accompagnata per tutta la carriera.

Accanto a lei, in questa nuova fase del programma, troviamo anche Veronica Peparini come professoressa di danza, altro nome molto amato dal pubblico del talent. Due donne diverse, due percorsi differenti, ma entrambe accomunate da una profonda conoscenza del palco e del lavoro necessario per trasformare il talento in qualcosa di concreto.

Lorella, però, ha qualcosa che va oltre il ruolo televisivo: ha quella capacità rara di essere autorevole senza mai perdere dolcezza, di correggere senza spegnere, di raccontare ai ragazzi che il talento da solo non basta mai se non viene accompagnato da studio, costanza e presenza scenica.

Una showgirl rimasta splendida come allora

Il punto è proprio questo: Lorella Cuccarini non è arrivata oggi al mondo dello spettacolo, lo ha attraversato da protagonista. È stata una delle showgirl simbolo della televisione italiana, una di quelle donne capaci di cantare, ballare, condurre e reggere la scena con una naturalezza che negli anni è diventata quasi un marchio di fabbrica. Ancora oggi viene considerata una delle donne più belle e luminose del mondo dello spettacolo, ma sarebbe riduttivo fermarsi solo all’estetica.

La sua bellezza è anche una questione di energia, postura, sorriso, allenamento, cura e disciplina. Lorella continua a muoversi e ad allenarsi con la stessa serietà di quando gli anni 80′ chiedevano alle showgirl una preparazione totale, fisica e scenica. Ed è forse proprio questo che la rende ancora così splendida: non la nostalgia, non il ricordo di ciò che è stata, ma la continuità con ciò che è ancora.

Il look di Lorella Cuccarini in denim che conquista i fan

A catturare l’attenzione, questa volta, è stata una foto pubblicata sui social, dove Lorella si mostra in uno scatto semplice ma potentissimo. È immersa nel verde, sorride di gusto, con il volto rivolto leggermente verso l’alto e quella risata spontanea che sembra arrivare prima ancora della posa. Indossa un look total denim che le sta benissimo: una tuta aderente, con bottoni dorati sul davanti, cintura in vita e maniche arrotolate, capace di valorizzare la sua figura senza bisogno di eccessi.

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I capelli biondi morbidi, il trucco leggero e l’espressione felice completano un’immagine che sa di primavera, libertà e leggerezza. La didascalia, «È ufficialmente iniziata la mia parte preferita dell’anno», racconta perfettamente il senso dello scatto. E i fan, ancora una volta, hanno risposto con affetto, tra cuori, complimenti e messaggi pieni di entusiasmo. Perché Lorella Cuccarini, anche in una semplice foto, riesce ancora a fare una cosa rara: portare il sole addosso.