Look primavera 2024: ecco qual è il colore in voga tra le vip quest’anno

Ogni anno, le tendenze in fatto di moda cambiano e si evolvono. Ecco qual è il colore più scelto tra le vip per i loro look primavera 2024.

Come ogni anno, in questo periodo ci si prepara all’avvento della bella stagione, e non c’è modo migliore per farlo di godersi le ore di luce guadagnate, di trascorrere più tempo all’aria aperta, e di iniziare a sfoggiare abiti più colorati e leggeri adatti alla primavera.

È proprio quest’ultima, infatti, la stagione attualmente in corso. E per quanto il tempo non sia ancora stabile come vorremmo, per ciò che concerne il tema dell’abbigliamento si può tranquillamente affermare che il momento di archiviare cappotti e maglioni pesanti sia finalmente arrivato.

Per chi ama la moda, questo è sicuramente il periodo più bello dell’anno in quanto, grazie alla possibilità di indossare giacche, blazer, pantaloni e camicie, si può dare vita a una quantità infinita di outfit diversi. In questo modo, non solo si è liberi di esprimere la propria personalità attraverso i propri look, ma si può anche dare massimo sfogo alla fantasia e alla creatività.

Tuttavia, oltre che dalle proprie idee, in fatto di moda non è raro prendere spunto anche da ciò che vediamo in tv e, dunque, da ciò che indossano le personalità del mondo del mondo dello spettacolo. Le tendenze che diventano più virali, infatti, sono quasi sempre loro a scandirle. Per questo motivo, se si vuole restare sempre al passo con i tempi, è necessario rimanere aggiornati. Scopriamo insieme, a tal proposito, il colore più scelto dalle vip per questa primavera.

Look primavera 2024: ecco il colore protagonista in assoluto

I colori trasmettono allegria, e quando si parla di primavera, le tonalità predominanti sono senza dubbio quelle pastello. Colori tenui, ma anche sgargianti, dunque, e che possibilmente richiamino tutte le varietà floreali che caratterizzano la stagione in corso. La parola d’ordine di questo periodo, dunque, non può essere che “colore”, ma ciò non toglie che il posto d’onore continui a restare in possesso dei grandi classici.

Elegante, e perfetto per qualsiasi tipo di abbinamento e di contesto, infatti, il bianco è e rimarrà sempre una delle scelte più utilizzate quando si vuole fare bella figura e, soprattutto, si vuole avere la certezza di non commettere errori. Questo, ovviamente, le nostre star della tv e del Web lo sanno bene, ed è il motivo per il quale tante di loro, di recente, stanno scegliendo di indossare abiti e completi bianchi durante le loro apparizioni pubbliche. Tra esse, ad esempio, regine indiscusse del bianco sono Elisabetta Gregoraci, Michelle Hunziker, Belen Rodriguez, e la padrona di casa di Verissimo, Silvia Toffanin.

Oltre a loro, però, anche molti volti noti dei social network amano prediligere il bianco per i loro outfit primaverili, proprio come Giulia Salemi, Rosa Perrotta, Natalia Paragoni, e molte altre.