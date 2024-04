Look del giorno, l’outfit monocolore e consigli beauty

Il look del giorno minimal, perfetto per ogni occasione. Trova ispirazione per il tuo outfit del martedì dai nostri suggerimenti!

Per rimanere al passo con le tendenze ti suggeriamo un look monocolore e semplice da abbinare. Oltre ai consigli di stile, non mancheranno i suggerimenti beauty per personalizzare ancora di più il tuo look.

Ecco, quindi, cosa potresti indossare oggi per sentirti comoda e super alla moda!

Cosa mi metto oggi? L’outfit del martedì

Lasciati ispirare dai 10 colori di tendenza della primavera, per questo look del giorno potresti optare per un look monocolore come l’azzurro polvere, tanto gettonato anche per eventi importanti, e rosa pesca, una nuance delicata e romantica che prenderà il sopravvento anche nel periodo estivo.

Se preferisci un look più minimal dalla tonalità più scura, evita il total black e privilegia il grigio tailoring, la nuance perfetta per uno stile sporty chic. Dopo aver trovato il tuo look preferito, crea l’abbinamento perfetto con un crop top e un pantalone largo a vita alta fresco e leggero, così da evitare di sentire caldo durante questo martedì primaverile.

Uscire al mattino presto, però, comporta avere con sé un capospalla così da ripararsi dal fresco mattutino. Il capo d’abbigliamento consigliato per oggi è la giacca sciancrata, un ritorno della bella stagione in versione più raffinata ed elegante che ti consente di mettere in risalto i lineamenti del punto vita.

Ideale per chi non ama vestire over, la giacca sciancrata abbraccia la silhouette femminile e dona al look un aspetto molto più elegante. Da indossare in ogni tonalità, i brand e le maison propongono modelli dai colori accesi e vivaci perfetti per questa primavera.

Concludi il look con una scarpa comoda e bassa, la giacca sciancrata si presta anche ad un outfit più casual quindi perfetta da abbinare ad un paio di sneaker pratiche dalla nuance chiara. Per quanto riguarda la borsa, invece, potresti optare per una tote bag o un modello over così da portare dietro tutto il necessario per trascorrere la giornata fuori casa.

Il consiglio beauty del giorno riguarda la manicure. Il trend che sta spopolando sempre di più e che conquisterà senza ombra di dubbio le giornate estive è la nail art rosa gelatinoso. Una nuance quasi trasparente dall’aspetto, appunto, gelatinoso con un finish top lucido. Un must have estivo da non lasciarsi assolutamente sfuggire! Scopri come riprodurre questo trend del rosa gelatinoso!