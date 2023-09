L’insalata in busta è facile e veloce da preparare, ma attenzione: questo errore potrebbe essere fatale per chi la consuma

Quando siamo di fretta l’insalata in busta può rivelarsi la soluzione migliore per un contorno lampo: occhio però a questo errore.

Non sempre abbiamo la possibilità di organizzare il menu della giornata con largo anticipo. Capitano periodi in cui siamo particolarmente di corsa e il tempo di fare la spesa o preparare qualcosa per la cena diventa quasi impossibile a causa dei vari impegni. Ci affidiamo, così, a pietanze già pronte, come le insalate in busta. Si tratta di un’alternativa furba che ci permette di dar vita ad un contorno sfizioso in poche mosse. Attenzione, però, a questo errore molto comune al momento dell’uso.

La cosa bella di questo alimento è che ognuno di noi può arricchirlo e insaporirlo come preferisce, aggiungendo ogni tipo di condimento. Per tutelare la nostra salute, tuttavia, è bene non trascurare un particolare dettaglio prima di servire a tavola a tutta la famiglia. Di che si tratta?

L’errore da non fare con l’insalata in busta: così tuteliamo la nostra salute

Chiunque ne abbia acquistata una confezione almeno una volta sa bene che non occorre fare molto al momento dell’uso. In genere ci limitiamo, infatti, a riversare il contenuto in una ciotola e andare a insaporire a nostra preferenza. Sono in molti, però, a saltare un passaggio importante.

Questo accade perché, sulla confezione, vi è quasi sempre riportata una scritta che ci informa che l’insalata è già lavata. Di conseguenza ci sentiamo sicuri e ci sembra inutile procedere a “disinfettarla” di nuovo. A quanto pare, però, si tratta di un errore.

Il motivo? Anche quando il prodotto è stato lavato prima di venire sigillato, contiene comunque microorganismi che, sebbene non dannosi per la nostra salute, possono portare alla proliferazione di germi e batteri. Che, ovviamente, finiamo per ingerire quando consumiamo l’insalata. Meglio, allora, procedere sempre ad un lavaggio, proprio come facciamo con quella “classica”. In questo modo proteggeremo la nostra salute e il nostro benessere.

Un altro piccolo consiglio da tenere a mente riguarda invece l’acquisto: teniamo d’occhio le buste. Se sono troppo “gonfie” di aria potrebbe indicare un’avvenuta fermentazione, un’eccessiva attività batterica. Questo di solito accade a causa degli sbalzi di temperatura, visto che questo prodotto va conservato in frigo o comunque ad una bassa temperatura. Ricordiamo allora di scegliere quelle dalla confezione “morbida” al tatto. Un piccolo suggerimento che ci tornerà di sicuro utile.