Lino Guanciale, dove possiamo vedere i suoi film? Una sua serie tv potrebbe tornare

Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere come l’attenzione dei media si sia concentrata nuovamente su Lino Guanciale, che riserva sempre colpi di scena. In particolar modo, a tenere banco in campo mediatico troviamo la nascita del secondogenito dell’attore, annunciata a sorpresa attraverso un post sui social.

Eppure, proprio il 2026 sembra essere un anno particolarmente fortunato per Guanciale, non solo per i grandi successi riscossi sia al cinema che in campo televisivo, ma anche perché l’attore è stato posto nuovamente sotto i riflettori dei media, riaccendendo le speranze di tanti, tantissimi fan per il ritorno di uno dei personaggi da lui interpretati e tra i più amati.

Per chi se lo stesse chiedendo, no, non stiamo parlando di Guido, che purtroppo in Che Dio ci aiuti ha lasciato definitivamente lo show morendo tragicamente in un incidente stradale insieme al piccolo Davide, lasciando così sola Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi.

L’attenzione si concentra su un altro personaggio amatissimo, soprattutto dal pubblico femminile, in quanto rappresenta per eccellenza l’uomo bello e dannato che non vuole storie d’amore ma che finisce per innamorarsi perdutamente… Stiamo parlando di CC, ovvero Claudio Conforti.

Dove possiamo rivedere Lino Guanciale durante l’estate?

La risposta a questa domanda, come potete facilmente intendere, dipende da numerosi fattori, in quanto possiamo vedere i vari film girati per il cinema da Lino Guanciale, le serie TV che durante quest’inverno ci hanno tenuto compagnia, in attesa di vederlo tornare di nuovo in onda con Il commissario Ricciardi e non solo.

A ogni modo, però, un magazine molto famoso sui social network, ovvero Spettacolo Italiano, ha posto una domanda che un po’ tutti i fan avrebbero voluto fare a Lino Guanciale perché, siamo sinceri, CC Claudio Conforti ci piace proprio tanto… Ma se L’Allieva dovesse tornare, lui ci sarebbe di nuovo nel cast?

Lino Guanciale è davvero pronto per il ritorno de L’Allieva?

Ci sono due modi di vivere L’Allieva: accontentarsi dei libri e della serie TV, oppure continuare a sperare che questa ritorni, guardando in loop gli episodi. Con la terza stagione purtroppo si è chiuso il capitolo televisivo de L’Allieva, Claudio e Alice sono convolati a nozze nonostante i loro periodi turbolenti, ma è inutile non riconoscere che il ritorno di una quarta stagione il pubblico lo desidera e pensa di meritarlo.

I rumor, poi, sono diventati sempre più intensi dopo alcune recenti dichiarazioni rilasciate da Alessia Gazzola, che attualmente sta riscuotendo un grandissimo successo con Costanza, giunta già alla seconda stagione grazie ai suoi romanzi, e che a quanto pare potrebbe essere pronta a tornare al pc per scrivere un nuovo capitolo de L’Allieva. Allo stesso modo, poi, secondo quanto reso noto dal magazine Spettacolo Italiano, anche Alessandra Mastronardi sarebbe pronta a ritornare nel ruolo di Alice Allevi… Ma cosa ne pensa davvero Lino Guanciale?

Quando il volto noto del magazine citato precedentemente glielo ha chiesto, la risposta non è tardata ad arrivare e Lino Guanciale, senza chiudere nessuna porta a L’Allieva, ha così risposto: “Io penso che l’abbiamo chiusa molto bene, consegnando alle tantissime spettatrici e agli spettatori che l’hanno amata una trilogia molto impeccabile, in qualche modo molto ben fatta e vissuta da ognuno di noi. Non si può mai escludere niente, che poi lì dove c’è una buona scrittura si può sempre parlare. Però è una parte bellissima delle nostre vite professionali e umane che, ripeto, siamo stati molto bravi a raccontare”.