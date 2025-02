Anche la lingerie può essere scelta in base alla propria forma fisica: la mini guida

La guida su come scegliere la lingerie in base al fisico: dalla body shape a mela a quella a triangolo, scopri i consigli da seguire!

Come scegliere la lingerie in base al fisico? Anche l’intimo, così come i capi d’abbigliamento, può essere scelto basandosi sulle proprie forme. Secondo le esperte del settore, come stiliste di moda e altre figure professionali, suggeriscono di scegliere con cura la propria lingerie per valorizzare al meglio la silhouette.

La scelta dell’intimo, quindi, non è da sottovalutare, anzi! Ecco, quindi, una guida in cui ti spieghiamo come poter scegliere la lingerie in base al tuo fisico.

Lingerie, come sceglierla in base al fisico: la guida

Abbiamo constato che la scelta dei capi d’abbigliamento può essere basata sulla propria forma fisica. Anche la lingerie, quindi l’intimo, può essere scelto a seconda delle proprie forme.

Corpo a pera

La body shape a pera è caratterizzata da fianchi più larghi rispetto alla parte alta del corpo. Come valorizzarla al meglio? Bisogna creare il giusto equilibrio andando a valorizzare la parte alta, quindi le spalle. Opta per reggiseni con scollatura halter, mentre per gli slip sarebbe preferibile optare per un modello a vita media.

Corpo a mela

Fianchi stretti, gambe e braccia sottili ma vita più accentuata, per valorizzare la body shape a mela sarebbe preferibile optare per guaine a vita alta così da creare un effetto più snello. Per la scelta dei reggiseni, invece, sarebbe preferibile optare per quelli senza spalline e soprattutto senza imbottitura, altrimenti il rischio è quello di creare un equilibrio sbagliato delle forme del corpo!

Corpo a diamante

Chi ha un corpo a diamante ha spalle strette e addome più largo dei fianchi, la vita quindi non è ben definita. Per valorizzare questa body shape la lingerie ideale sono i body, in quanto riescono a definire la silhouette specialmente nella parte centrale. Per aiutare a bilanciare la figura è possibile scegliere reggiseni imbottiti così da dare volume al seno. Per quanto riguarda la scelta degli slip, invece, sono da prediligere tutti quei modelli a vita alta che accentuano il punto vita.

Corpo a rettangolo

La larghezza del torace, dei fianchi e dell’addome è la stessa, motivo per cui questo tipo di forma fisica viene chiamata a rettangolo. Gli slip da prediligere devono essere aderenti, da preferire però i modelli a culotte o tanga. Per valorizzare le curve potreste accentuare la parte bassa con dettagli in volant, mentre per la parte alta sarebbe preferibile indossare reggiseni push up.

Corpo a triangolo

Il triangolo invertito è una body shape molto diffusa: fianchi e gambe snelle, spalle più larghe e pronunciate, per creare il giusto equilibrio bisogna mettere in risalto la parte bassa del corpo. Quindi sì a mutande di pizzo o volant o culotte a vita bassa, per la scelta del reggiseno, invece, sarebbe meglio optare per un