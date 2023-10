L’importanza dell’hair routine per proteggere i capelli ad autunno: 8 consigli preziosissimi

La routine di bellezza è importante per il viso e anche per i capelli. Solo seguendo una buona hair routine la chioma è protetta e bella.

Durante i cambiamenti di temperatura e quindi nel passaggio tra le stagioni capita che il corpo e quindi anche il cuoio capelluto ne risenta. Se d’estate bisogna fare attenzione al sole e ai raggi, durante l’autunno è opportuno avere cura per il freddo intenso che arriva all’improvviso.

Seguendo pochi e semplici passaggi si prepara i capelli, si evitano colpi improvvisi e si ottiene un risultato naturale e senza spendere troppo anche sfruttando quelli che sono i prodotti già presenti a casa.

Capelli: come eseguire l’hair routine

I capelli in autunno sono fragili a causa della temperatura, risultano spenti, opachi, compromessi. Il primo grande alleato è lo shampoo, non solo non deve essere troppo frequente ma nemmeno aggressivo. Va bene tenere i capelli puliti ma meglio scegliere un prodotto nutriente ad esempio l’olio di camelia oppure le alghe blu. I prodotti naturali sono eccellenti e costano anche meno.

Un altro consiglio fondamentale, in vista del freddo, è migliorare l’idratazione del capello. Più questo è nutrito più appare bello e luminoso. Quindi ben vengano maschere, impacchi e prodotti appositi. Non è necessario spendere un capitale, ci sono sostanze specifiche ma si possono usare anche quelle home made come l’avocado.

L’olio può essere indicato perché fa non solo il suo lavoro nutritivo ma va anche a creare una barriera sul capello, in questo modo quando si asciugano, piastrano ecc non si ha il contatto diretto e non si brucia la chioma. I capelli vanno tagliati, soprattutto in questo periodo, se non si tagliano infatti non si agevola il rinnovo cellulare, meglio approfittarne quindi e dare sempre una spuntatina. Legare i capelli è una cosa pessima, soprattutto di notte, non fa che peggiorar le condizioni, farli spezzare e cadere.

Quando ci sono già dei problemi non è affatto una buona idea. Una cosa che nessuno fa è lo scrub del cuoio capelluto, per avere capelli belli infatti bisogna prendersi cura della pelle sottostante. Questa è sempre esposta, battuta da agenti atmosferici e smog, quindi è importante trattarla a parte. Lo scrub si può fare anche solo con lo zucchero. I massaggi sono molto rilassanti, bastano 10 minuti quando si fa lo shampoo. In questo modo aumenta la circolazione del sangue e quindi crescono meglio i capelli, più forti e soprattutto in misura maggiore.

La dieta è molto importante quindi bisogna fare attenzione, è importante nutrirsi correttamente con proteine, acidi grassi, vitamine per avere capelli perfetti.