Licia Colò, chi è la figlia sua fotocopia: due gocce d’acqua

Licia Colò e sua figlia si somigliano molto: la conduttrice ha presentato la giovane sui social, nel giorno del suo compleanno.

Licia Colò ha iniziato da giovanissima a muovere i primi passi in televisione, impegnandosi soprattutto su temi legati all’ambiente e agli animali. Sono tanti i format che ha portato avanti, come Geo & geo, Alle falde del Kilimangiaro, Il mondo insieme, Animali e Animali. La sua attività da divulgatrice scientifica è stata fondamentale per i telespettatori che l’hanno seguita, approfittando della sua conoscenza e scoprendo soprattutto aspetti nuovi del mondo.

Dal 2019 è alla conduzione del format Eden-Un pianeta da salvare, in onda su La 7. La conduttrice porta in onda i problemi che si allacciano ai cambiamenti climatici, a quelli dell’inquinamento e della mancanza di acqua. Oggi Licia è un personaggio del piccolo schermo molto amato dal pubblico e lo stesso amore lo riceve sui social dove è seguitissima. Il suo canale Instagram è ricco di video che riguardano la sua professione ma non mancano scatti personali. L’ultimo ha decisamente catturato l’attenzione, dato che ha presentato la sua bellissima figlia.

Licia Colò mostra ai fan una foto di sua figlia: la somiglianza è impressionante

Dopo anni e anni di lavoro in televisione è lecito che oggi Licia Colò sia seguita non solo sullo schermo ma anche sui social. Sul suo canale Instagram sono migliaia i follower che le dimostrano affetto e attenzione, magari lasciando un like o un commento. Negli ultimi giorni la conduttrice li ha completamente sorpresi pubblicando una foto di sua figlia. C’è un motivo se ha scelto di mostrarla sui social: ha voluto farle gli auguri di buon compleanno.

In basso al post, dove è presente lo scatto dell’adolescente, le ha infatti lasciato una dolce didascalia: “Oggi hai 18 anni… Come vola il tempo. Vorrei donarti il mondo, ma alla fine la vita mi ha insegnato che nulla vale più dell’amore. Quello vero”. Sua figlia si chiama Laila e ha compiuto, qualche giorno fa, 18 anni. Nella foto è insieme al suo amico a quattro zampe, che tiene stretto tra le braccia: guarda avanti e mostra un tenero sorriso che mette in risalto i suoi bellissimi lineamenti.

Dettagli che, a quanto pare, la rendono simile a sua mamma. Tra Licia e sua figlia corre infatti una grande somiglianza: la capigliatura riccia è simile ma anche lo sguardo è praticamente lo stesso. Sul profilo personale, la giovane scrive di essere una creator digitale e ‘una ragazza innamorata della vita’. Condivide con chi la segue tante immagini e nella maggior parte c’è il suo bellissimo viso in primo piano.