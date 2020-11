Letizia Ortiz, regina di stile (con mascherina) del mese

Letizia Ortiz, la regina consorte di Spagna, si conferma una delle reali meglio vestite d’Europa. Nell’ultimo mese ha partecipato a diversi appuntamenti ufficiali, sfoggiando sempre outfit impeccabili che confermano il suo gusto innato.

L’ex giornalista, che ha abbandonato una brillante carriera per amore di Felipe di Spagna, nell’ultima settimana ha presenziato a tre eventi, con o senza il marito. Sempre rigorosa ma femminile, alterna capi più seriosi a qualche concessione più sensuale, mostrando le tante sfaccettature del suo senso estetico e della sua personalità.

Letizia: elegante e femminile

Foto Getty Images | Carlos Alvarez

Per l’inaugurazione dell’Ospedale Universitario di Toledo al fianco del marito, il re Felipe VI, lo scorso 16 novembre ha scelto un completo grigio dai ricami floreali blu di Felipe Varela, abbinato a scarpe in camoscio blu (Magrit) e pochette in tinta (Carolina Herrera). Questo tailleur dal sapore vintage non è certo una novità: Letizia l’aveva già indossato 3 anni fa per la Giornata del Patrimonio Ispanico.

Questo look tutto giocato sui toni freddi è impeccabile e perfetto per la stagione.

Foto Getty Images | Paolo Blocco

Il 17 novembre la regina ha preso parte a una riunione con i dirigenti UNICEF in qualità di Presidente onorario per il Comitato Spagnolo. Capelli raccolti e un look assolutamente da lavoro per Letizia, che ancora una volta ha riproposto capi già indossati. Non è più l’epoca dell’ostentazione, anche i reali scelgono di “riciclare” gli outfit come i comuni mortali.

Per l’occasione dunque, la Ortiz punta ancora una volta sugli amati toni freddi: un maglioncino girocollo color azzurro polvere, cappotto grigio di Nina Ricci, le amate scarpe blu di Magrit e un paio di pantaloni in fantasia tartan grigio-azzurra firmati Massimo Dutti, il marchio del gruppo spagnolo Inditex, della collezione 2017.

Un look semplice e formale ma che evidenzia il fisico perfetto di Letizia.

Foto Getty Images | Carlos Alvarez

Il 18 novembre i reali hanno consegnato il Premio giornalistico “Francisco Cerecedo” presso il Museo del Prado di Madrid. Ogni anno, la regina in questa occasione opta per outfit molto glamour e quest’anno non ha deluso le aspettative.

La mascherina non ha smorzato la sensualità di Letizia, che ha scelto un bellissimo abito nero di Armani dal profondo spacco laterale, abbinato a decolleté nere Manolo Blahnik e a una clutch di Bottega Veneta. Un total black assolutamente riuscito.