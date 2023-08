Letizia di Spagna, qual è la sua fragranza preferita? Quanto costa profumare come una vera Regina

Quale profumo utilizza Letizia di Spagna? Per la sua fragranza preferita la regina non bada a spese: ecco quanto costa.

Letizia di Spagna fa sempre parlare di sé, dato il suo passato prima della famiglia reale spagnola. Non dissimile dalla famosa Lady Diana o dalla moglie di suo figlio, Kate Middleton, la consorte di Felipe di Borbone non ha origini nobili. Prima di conoscere il reale, lavorava come giornalista ed è stata addirittura sposata, soltanto per un anno, con Alonso Guerrero Pérez. Subito dopo è arrivato il fidanzamento con Felipe, annunciato ufficialmente dalla casa reale spagnola nel 2003, ed il matrimonio, celebrato l’anno successivo. Adesso la coppia è felicemente sposata con due figlie, le principesse Leonor e Sofia.

Come accade ad ogni personaggio pubblico di rilievo, tutti i dettagli ed i particolari sulla sua vita privata sono letteralmente di dominio pubblico. Non solo conosciamo la sua vita fin dalla nascita, o quali sono i suoi marchi di moda preferiti: adesso sappiamo anche quale profumo utilizza giornalmente. Il profumo di una persona è un aspetto sul quale magari ci soffermiamo raramente, ma è molto importante soprattutto per le prime impressione. E immaginiamo quanto queste siano importanti per un personaggio di rilievo come la regina di Spagna. Proprio per questo Letizia Ortiz, che nel suo guardaroba ha abiti dal modico prezzo, non bada a spese quando si tratta di profumo.

Letizia di Spagna: il suo profumo preferito costa più di 200 euro

Proprio nelle ultime ore la reale di Spagna ha fatto notizia, dato che è stata beccata all’uscita di un ristorante di Palma De Mallorca insieme al marito Felipe, alla madre Sofia, e alle due figlie. La famiglia sta trascorrendo le vacanze nella famosa isole delle Baleari ma la regina ha deciso di non fare sfoggio del suo status sociale, anzi. Al ristorante si è presentata con un abito rosso fuoco plissettato, da una vecchia collezione Mango, un paio di sandali rasoterra impreziositi da strass e una borsa in tela stampata. La semplicità e sobrietà dell’outfit sarà però stato completato, ne siamo convinti, dal suo costosissimo e preferito profumo.

Secondo il settimanale spagnolo ‘Hola’, il profumo preferito di Letizia di Spagna è l’Eau du Soir di Sisley Paris. La fragranza è dominata dal mandarino, pompelmo e pepe, seguiti da una nota di lillà, gelsomino, rosa, ylang-ylang, mughetto e iris; infine è possibile percepire anche un tocco di muschio, ambra, patchouli e cisto. Il tutto è chiuso in un’elegante boccetta in vetro sormontata dalla testa scultorea di una donna in oro. Il prezzo? Il flacone piccolo da 30 ml costa 116 euro, quello da 50ml costa 163 euro mentre il flacone più grande da 100ml costa la bellezza di 239 euro. Un po’ caro per le tasche di una donna comune, ma sicuramente non per una regina!