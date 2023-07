Letizia di Spagna opta per il lifting ciglia per uno sguardo magnetico: perché dovremo preferirlo al mascara

Il lifting per le ciglia sta diventando molto in voga fra le celebrità, poiché riesce a donare un effetto più accattivante rispetto make-up.

Lifting alle ciglia: il nuovo trend per uno sguardo seducente

Quando si usa il mascara si ottiene in modo istantaneo una valorizzazione del viso, in particolare a livello degli occhi. Con questo trucco si modella, si aggiunge volume e si fissano le ciglia. Purtroppo però quando arriva la stagione calda e si va al mare o in piscina capita di dimenticarsi di applicarlo, oppure il sole e il sudore ci fa evitare di metterlo.

Per questo motivo esiste una giusta alternativa, che permette di ottenere lo stesso effetto. Come precedentemente affermato si tratta del lifting per le ciglia, divenuto comune tra i personaggi famosi. Infatti oltre alla regina Letizia si aggiungono Paula Echevarrìa e Blanca Suàrez, grandi amanti di questa soluzione.

Ma ora entriamo nello specifico per capire bene di cosa si tratta. Questo trattamento rappresenta un’innovazione decisamente sicura che permette di allungare, alzare e incurvare le ciglia. Si comincia dalla radice senza dover usare delle extension. L’aspetto della persona diventa molto più accattivamente, nonostante non si perda la naturalezza. Dura più di un mese e dona un aspetto che non è di facile replicazione con altri strumenti.

A questo passaggio si può aggiungere un altro tipi di lavorazione, ovvero il botox per le ciglia. Con questo è possibile nutrire la parte interessata sigillando la cuticola e riscontrando dei millimetri di lunghezza in più. In questo modo si avrà un look ancora più interessante con ciglia lunghe e risaltate al punto giusto.