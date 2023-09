Letizia di Spagna, l’abito candido ricamato cattura gli ultimi sprazzi d’estate: ecco come essere eleganti con un unico capo

La Regina di Spagna ha catturato nuovamente il cuore dei sudditi sfoggiando l’ennesimo abito bianco da capogiro.

La moglie del Re Felipe ormai è considerata una vera e propria icona di stile. Con i suoi look ha lasciato più volte a bocca aperta la stampa locale e internazionale così come i milioni di sudditi, che seguono ogni sua mossa. Nel corso degli anni questi ultimi hanno avuto modo di conoscere Letizia e il suo impeccabile stile. In parte è stato anche questo a fare breccia nel cuore del suo amato, che ha conosciuto alla fine degli anni ’90.

Inizialmente la relazione tra i due era stata tenuta nascosta, ed è stata resa ufficiale con l’annuncio del fidanzamento, nonostante il parere contrario dell’allora coppia regnante spagnola. I due sono poi convolati a nozze nel maggio 2004 e l’anno successivo è nata la primogenita e futura sovrana, Leonor, mentre due anni più tardi si è unita la sorella Sofia alla famiglia.

Mentre la prima ha appena cominciato la sua formazione militare della durata di tre anni, la seconda si è trasferita in Scozia per continuare gli studi di scuola superiore. Nel salutare quest’ultima, prima della partenza, Letizia ha optato per un completo bianco, uno dei suoi colori preferiti in termini di abbigliamento, soprattutto nel periodo estivo. E anche nella sua ultima apparizione ufficiale ha scelto uno stupendo total white.

Un bianco da copiare

Poche ore fa il Re e la Regina hanno partecipato alla celebrazione del sesto centenario del Privilegio dell’Unione a Pamplona. La cerimonia si è tenuta nella Cattedrale Metropolitana di Santa María la Real, dove sono stati ricevuti dalle autorità locali. Dopo una breve visita al mausoleo del re Carlo III il Nobile, si sono spostati al Palazzo del Connestabile terminando la giornata nel Municipio della città.

A catturare l’attenzione ci ha pensato come sempre la sovrana spagnola, che ancora una volta ha optato per un look bianco. Si tratta di un abito midi senza maniche firmato Sfera arricchito da motivi ricamati che ricoprono l’intero capo. Il colore bianco si sa, dona leggerezza e briosità e la mamma si Leonor e Sofia ha voluto approfittare degli ultimi raggi di sole della stagione per sfoggiare un meraviglioso total white.

Non si tratta però della prima volta che la vediamo indossare questo specifico abito. Così come Kate Middleton, anche la Regina di Spagna tende a riciclare i propri look. Ma per un vestito così incantevole ed elegante, chi non è disposto a farlo?