Letizia di Spagna, in completo total white e sneaker fa scuola: basta un blazer color piombo a trasformare l’outift da semplice a raffinato

La Regina di Spagna è pronta a regalarci l’ennesima lezione di stile e stavolta lo ha fatto con un look casual ma di forte impatto.

Letizia Ortiz non smette di mai di sorprenderci e anche stavolta è riuscita a lasciare a bocca aperta i suoi sudditi sfoggiando un look casual ma al tempo stesso elegante e raffinato. Sin dal suo ingresso nella Royal Family, avvenuto nel 2004, la ex Principessa si è fatta conoscere per il suo stile impeccabile e di classe, riuscendo a diventare nel corso degli anni una vera e propria icona di stile.

Durante ogni singola uscita ufficiale il suo look risulta a dir poco spettacolare: i suoi outfit non solo riescono a mettere in mostra la sua longilinea silhouette ma alcuni piccoli dettagli le permettono di elevare ulteriormente il look. A catturare l’attenzione stavolta è stato l’abbigliamento indossato in compagnia del marito Felipe, mentre la coppia si trovava davanti al palazzo reale per salutare la figlia Sofia, in partenza per la Scozia, dove ha deciso di terminare gli studi di scuola secondaria.

Un completo all’altezza di una Regina

Pochi giorni fa la coppia regnante di Spagna ha visto la secondogenita partire per il Regno Unito, dove quest’ultima frequenterà un corso biennale alla UWC Atlantic College, lo stesso frequentato dalla sorella ed erede al trono Leonor, la quale si è appena arruolata all’Accademia Militare. Non è la prima volta che il prestigioso istituto scozzese ospita membri di una famiglia reale. In passato ha visto tra gli studenti il Re Willem-Alexander d’Olanda, la secondogenita Alexia e la Principessa e futura sovrana del Belgio, Elisabetta.

Si tratta dunque di un college moto rinomato, dove gli studenti, provenienti da ogni parte del mondo, frequenteranno un corso della durata di due anni, al termine dei quali riceveranno il diploma di Baccalaureato Europeo. Come molti altri royals, anche l’Infanta Sofia si appresta a ricevere una educazione internazionale e questa esperienza sarà la prima di tante che intraprenderà nel corso della sua vita scolastica e professionale.

Le lezioni sono cominciate ufficialmente alcuni giorni fa e sia Letizia che Felipe hanno salutato la propria figlia, condividendo online qualche scatto del momento. Molti non hanno potuto fare a meno di notare il look della Regina, che per l’occasione ha scelto un total white. Si sa, il bianco di per sé rappresenta un colore estremamente elegante e delicato, perfetto per una sovrana del suo calibro.

Si è presentata dunque con una semplice t-shirt abbinato ad un pantalone a sigaretta della stessa tonalità e ad un paio di sneakers chiare. Come accennato in precedenza, alla moglie del Re serve molto poco per elevare il proprio look e questa volta lo ha fatto magnificamente sfoggiando insieme al completo bianco un blazer color piombo. Insomma, come non amare questo splendido look?