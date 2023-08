L’estate è il momento migliore per preparare le conserve: come si sterilizzano i barattoli? Trucco semplicissimo per evitare rischi

L’estate è il momento migliore per preparare le conserve. Ci sono diversi modi per sterilizzare i barattoli per contenerle. Ecco quali sono.

Passata di pomodoro, marmellate, sott’oli, sott’aceti: l’estate è il momento migliore per preparare le conserve. Queste devono essere conservate in barattoli sterili così da evitare rischi molto seri per la salute. Basta procurarsi dei comuni barattoli di vetro (magari quelli dei legumi o di altre conserve, marmellate o passate di pomodoro acquistate al supermercato) e poi utilizzare uno di questi trucchi per sterilizzarli e renderli sicuri da usare. Scopriamo quali sono.

Ecco come sterilizzare i barattoli per le conserve

Sterilizzare i barattoli per le conserve è fondamentale per scongiurare il rischio di intossicazioni alimentari o botulino. È suggerito anche usare tappi e coperchi nuovi ogni volta che si fanno delle nuove conserve. Anche questi possono essere sterilizzati al primo utilizzo. La sterilizzazione non è un passaggio rognoso o complicato. Basta semplicemente usare uno di questi metodi e il gioco è fatto.

In particolare ci sono 4 trucchi semplicissimi per sterilizzare i barattoli o le bottiglie di vetro prima di riporci dentro le proprie conserve. Prima di tutto bisogna procurarsi contenitori in vetro adatti alla cottura ad alte temperature. Per sterilizzarli, infatti, molti metodi implicano chiaramente l’utilizzo del calore. Si parte proprio dal metodo di sterilizzazione dei vasetti in forno. Basterà semplicemente riscaldare il forno dai 100° ai 150° massimo. Quindi posizionare i vasetti e i coperchi sulla leccarda del forno e lasciarli per circa 20-25 minuti. Una volta tolti dal forno possono essere riempiti con la conserva.

Un altro metodo per sterilizzare con successo i vasetti di vetro è in microonde. La prima cosa da fare è lavare i barattoli con il detersivo per i piatti, quindi sciacquarli e riempirli per circa metà della loro portata di acqua. Impostare la temperatura massima del microonde e lasciare i vasetti all’interno dell’elettrodomestico fino ad ebollizione. Togliere i barattoli dal forno, svuotarli dall’acqua e asciugarli a testa in giù su un canovaccio pulito. Non è possibile sterilizzare i coperchi con questo meccanismo dato che sono quasi sicuramente realizzati in metallo (un materiale che non può andare in microonde).

I barattoli si possono sterilizzare in sicurezza anche in pentola. Basterà semplicemente posizionare un canovaccio pulito sul fondo di una ampia pentola con bordi alti. Quindi sistemare i vasetti aperti e i coperchi e un altro canovaccio tra i barattoli in modo da evitare che, toccandosi, si rompano durante la bollitura. Riempire la pentola con acqua fredda e portare ad ebollizione. Quindi lasciar bollire per circa 35-40 minuti. Spegnere e lasciare raffreddare i barattoli. Quindi, una volta tolti dalla pentola, lasciarli asciugare a testa in giù su un canovaccio pulito.

Dopo la sterilizzazione si possono riporre tutte le proprie buonissime conserve all’interno dei vasetti e gustarle appena possibile in tutta sicurezza.