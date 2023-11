L’errore che fanno tutti e che compromette la bellezza e la salute dei capelli

Questo errore è molto comune, ma per quanto possa sembrare innocuo, può compromettere la salute della nostra chioma.

Coloro che amano una chioma folta e lunga, sanno benissimo quanto sia importante avere cura dei propri capelli per garantire un aspetto sano e lucente. Molte persone scelgono con accuratezza i prodotti da utilizzare, il calore che viene a contatto con i capelli, ma anche le tinture che vengono utilizzate. Sebbene vi sia una cura attenta, sono spesso le stesse persone a commettere gli errori più banali.

Un altro tasto dolente è infatti la perdita dei capelli, che in questa stagione autunnale vede protagoniste diverse persone. Sebbene sia un evento stagionale, questa condizione destabilizza parecchio, tanto da far ricorrere a sieri e tecniche per ovviare il ‘problema’. Partiamo dal presupposto che, a meno che non vi sia un’alopecia diagnosticata, la perdita stagionale è un processo totalmente naturale e talvolta necessario per seguire il normale ricambio. Tuttavia, in alcuni casi, la causa della perdita dei nostri capelli siamo proprio noi, commettendo un errore davvero comune, quanto deleterio.

Salute dei capelli: occhio a non commettere questo errore

La struttura dei capelli è più complessa di quanto si possa immaginare. Nella parte più interna troviamo il midollo, ossia il nucleo centrale; andando più in superficie è presente la corteccia: composta da proteine tra cui la cheratina che determina elasticità, colore e forza; mentre in superficie è presente la cuticola: lo strato esterno dei capelli che è composto da piccole squame sovrapposte che proteggono il fusto del capello.

Quando sono asciutti, la cuticola è piatta e le squame sono chiuse, il che conferisce ai capelli una superficie liscia e lucente. Tuttavia, nel momento in cui il capello è bagnato, la cuticola si solleva: l’acqua penetra nelle squame, aprendole e causando il loro gonfiore. Questo rende inevitabilmente i capelli più vulnerabili ai danni, come la rottura e l’usura.

Dopo una breve infarinatura, detto in parole semplici, un capello bagnato diventa elastico; il che lo porta ad essere particolarmente vulnerabile nel momento in cui viene spazzolato. Pettinare un capello bagnato porta dunque alla sua rottura. Alla luce di ciò, i capelli andrebbero spazzolati prima del lavaggio, o nel mentre, ma solo con l’utilizzo di un balsamo o condizionante, come fa il parrucchiere. Se si ha la necessità di districarli dopo, è importante spruzzare un balsamo senza risciacquo o un olio che ne permetta la fluidità della spazzola. La scelta dello strumento non è da meno: se non si può fare a meno di pettinare i capelli da bagnati, è importante utilizzare una spazzola sciogli nodi morbida.