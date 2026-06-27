Leopardato, zebrato, pitonato: la nuova regola per indossare l’animalier in estate

C’è stato un tempo in cui l’animalier si portava con l’armatura giusta: tacchi alti, top fascianti, un’attitudine da palcoscenico. Oggi quella stagione è finita. La stampa leopardata, zebrata o pitonata non è più sinonimo di “troppo”.

È diventata un nuovo neutro, un capo da infilare come si farebbe con un maglione beige o un paio di jeans scoloriti. Il segreto non è più esagerare, ma sdrammatizzare. L’animalier si indossa con leggerezza, quasi con noncuranza, e funziona proprio perché non cerca di essere la star dell’outfit.

Lo si vede nei look di chi abbina un top zebrato a shorts di denim chiaro, o in chi infila una gonna leopardata sotto una t-shirt stropicciata, quasi senza pensarci. Non è più una dichiarazione di guerra, è un dettaglio che racconta un umore. E l’estate, con la sua voglia di leggerezza, è la stagione perfetta per questo approccio.

Come abbinarlo: il contrasto giusto (e il denim è il miglior alleato)

Gli abbinamenti che funzionano sono quelli che creano contrasto senza competizione. L’accoppiata vincente dell’estate 2025 è l’animalier con il denim chiaro, meglio se slavato o scolorito. Una camicia leopardata aperta su una canotta bianca e jeans chiari, una gonna zebrata con una t-shirt grafica e sneakers. Il bianco e il panna sono i migliori alleati: un top bianco neutro bilancia qualsiasi stampa, mentre un blazer nero o delle ballerine total black possono completare l’ensemble senza rubare la scena.

Per chi vuole osare di più, l’animalier si abbina anche a colori inaspettati: il terracotta, il bronzo, il grigio fumo, fino al blu notte e al rosso ciliegia che quest’anno arricchiscono la palette. La regola è una sola: se la stampa è forte, il resto dell’outfit deve essere semplice. Un capo animalier alla volta, mai due.

Come sceglierlo: la stampa giusta è quella che non si nota subito

La scelta della stampa giusta è questione di equilibrio. I motivi si fanno più piccoli e discreti, perfetti per abiti scivolati o blazer sartoriali. Le gonne midi in tessuti morbidi e colori polverosi si adattano a molte silhouette e si portano con disinvoltura dall’ufficio all’aperitivo. Per chi ama osare, esistono versioni oversize e ipercontrastate, ma l’effetto migliore si ottiene quando l’animalier è un accento, non un urlo.

Un accessorio può bastare: una borsa leopardata su una t-shirt e una minigonna in denim, o un paio di sneakers animalier con un look total white. L’importante è non prenderlo troppo sul serio. L’animalier non ha più bisogno di essere giustificato. Si indossa e basta. E l’estate, con la sua leggerezza, è il momento giusto per farlo. Perché la moda, come la vita, è questione di equilibrio. E l’animalier, in fondo, è solo un modo per ricordarlo.