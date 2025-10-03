Leggero e irresistibile | col cavolfiore oggi l’hummus è pazzesco

Hummus di cavolfiore: ricetta leggera, cremosa e irresistibile con cavolfiore al forno, cannellini e tahina. Un’alternativa fresca e saporita, da provare subito!

Hummus di cavolfiore: una crema e un sapore pazzesco, mai fatta così eppure è leggera e gustosa, un successo irresistibile!

Questo non è mica un hummus come tanti… cosa c’è di così speciale? Beh il cavolfiore che svolta tutto. Quando l’ho provato per la prima volta, credevo fosse solo una variante curiosa del classico hummus e invece che risultato! È venuto fuori così cremoso, leggero e con un sapore pazzesco che mi veniva davvero voglia di spalmarlo ovunque.

La cosa bella? Questo speciale hummus di cavolfiore, è perfetto come antipasto, come spuntino o da portare in tavola quando vuoi fare bella figura senza stressarti troppo. In più, bastano pochi ingredienti, che associati al cavolfiore fanno venire fuori un risultato davvero fuori dai soliti schemi e sapori. Non ci crederai ma basta un pochissimo anche per la cottura, si completa con una frullata e via, già pronto in tavola in meno di quanto tu possa pensare!

Hummus di cavolfiore: che ci fai con quello classico, questo è pazzesca!

Insomma, se vuoi un piatto fresco, sano e che mette tutti d’accordo, questo hummus di cavolfiore è quello che fa per te. Credimi, quando lo porterai in tavola nessuno si accorgerà che è solo cavolfiore, fidati che diranno tutti “wow, che bontà!”. Allaccia il grembiule, quindi, accendi il forno e iniziamo subito!

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 30-35 minuti

Ingredienti per l’Hummus di cavolfiore

Per 4 persone

700 g cavolfiore

150 g di fagioli cannellini precotti

2 cucchiai salsa tahina

15 ml di succo di limone

Prezzemolo fresco tritato finemente

1 cucchiaino paprika

Sale q.b.

Pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Come si prepara l’Hummus di cavolfiore