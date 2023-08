Le zeppe di sughero sono le calzature dell’estate: le porta anche Letizia di Spagna, come sceglierle e abbinarle?

Adatte ad ogni occasione che si tratti di una giornata in ufficio oppure di un’uscita serale, basterà semplicemente abbinarle per bene.

Per questa stagione le zeppe di sughero rappresentano la scarpa del momento, sono composte da tacchi grossi e alti insieme a plateau imponenti. Le più comuni sono quelle in sughero, ma anche quelle in rafia e a corda non sono da meno. Si vedono anche su numerose passerelle, per esempio su quelle di Versace e Valentino. Il motivo per cui sono tanto in voga è perché racchiudono l’essenza dell’estate, quindi nessuno può farsele mancare.

La conferma ulteriore arriva dalla Regina di Spagna Letizia Ortiz, che le indossa così spesso da averle ribattezzate con il suo nome. Infatti molti le definiscono le zeppe Letizia, poiché ormai sono come un marchio di stile nel suo armadio. Nello specifico le sue calzature sono caratterizzate da una suola ben imbottita alta 9,5 cm, inoltre sono realizzate a mano dal brand Picon. La cosa importante per indossarle al meglio è abbinarle per bene ai propri abiti.

Abbinare le zeppe al vestiario

Decisamente versatili e alla moda, questi sandali con zeppa si sanno adattare ad ogni look e occasione. Gli aspetti positivi sono molti, infatti oltre allo stile si unisce il comfort. Nonostante i suoi mille abbinamenti bisogna comunque tener conto di alcuni aspetti, per rendere al meglio la propria apparenza. Se si vuole creare un look pratico vanno messe insieme a pantaloni a gamba larga, oppure con abiti boho con stampe paisley o dal mood etnico. Se invece si vuole passare il fine settimana in un luogo marittimo, si possono abbinare ad un fantastico abito chemisier in pizzo e una mini-bag in rafia.

Inoltre se si vuole imitare la regina spagnola si può optare per un look simile al suo, ovvero pantaloni a gamba larga e top in maglia a costine. Entrambi i capi dovranno essere bianchi, così si creerà un estetica raffinata e semplice che si adatta bene ai momenti formali. Se invece si vuole abbinare questa calzatura ad una gonna, si dovrà optare per quelle che coprono il ginocchio ampie e svasate. Inoltre il look diviene ulteriormente perfetto con una camicia chiusa da un nodo in vita

Le zeppe si possono anche abbinare al denim, quindi basterà prendere dei jeans morbidi con cavallo basso e fare un risvolto per mostrare le caviglie. Durante la sera, invece, vanno abbinati dei gioielli, una camicia e una pochette per mostrare un aspetto maggiormente elegante e senza paragoni.