Le tonalità di tendenza nell’estate 2023 e in quali negozi andare per trovare abiti alla moda

Quali sono le tendenze per l’estate 2023? Dagli abiti ai colori, ecco tutto ciò che non deve assolutamente mancare nel guardaroba perfetto.

Le temperature si alzano, le giornate si allungano e la voglia di stare fuori casa è sempre maggiore. L’estate è senza dubbio la stagione più attesa dell’anno, complici le vacanze e la voglia di passare qualche giorno al mare o in qualche località turistica. Con il caldo, però, la voglia di essere fashion diminuisce drasticamente. Ecco allora alcuni consigli per essere alla moda anche durante la bella stagione.

La soluzione al caldo e alla voglia di seguire la tendenza è solo una: gli abiti. Pezzi unici che non hanno bisogno di essere abbinati, i vestitini sono la salvezza per i classici giorni in cui non si sa che cosa indossare, ma anche per le occasioni più importanti. Grazia ha proposto alcuni abiti perfetti per l’estate e per ogni portafoglio, grazie alle proposte di brand low cost come H&M, Cos e & Other Stories. Si tratta di vestiti sia lunghi che corti, ideali per il giorno ma da indossare anche la sera, per un aperitivo o una cena.

Abiti per l’estate: le proposte di 3 brand alla moda e super low cost

La nota rivista suggerisce per l’estate abiti dai tessuti leggeri, come il cotone e il pizzo sangallo. I brand sopra citati sono conosciuti per avere un ottimo rapporto qualità prezzo, ecco perché con pochi soldi è possibile rifornire il guardaroba estivo di tanti pezzi di tendenza.

Per la stagione calda H&M propone moltissimi abiti, lungi ed eleganti, ma anche più corti e sbarazzini. Da notare la palette colori, che sarà molto di tendenza per i prossimi mesi. Si tratta di nuance calde, che richiamano le tonalità del sole e della sabbia. Sì al giallo, all’arancione, ma anche al beige e all’oro per splendere nelle sere d’estate.

Da Cos l’atmosfera è più vintage, con vestitini legati alle spalle e dal sapore decisamente bon ton. Il noto brand di abbigliamento low cost per l’estate punta ai toni pastello come il lilla e il color crema, anche se non può mancare il nero, un vero passepartout per ogni stagione.

Ultima è & Other Stories. Appartenente al gruppo svedese H&M, questo brand è rinomato per la ricercatezza dei capi che propone. A prezzi decisamente bassi, il marchio ha abitini meravigliosi, caratterizzati non solo da linee pulite e sobrie ma anche dalle fantasie raffinate ed eleganti. Per l’estate, propone abitini a fantasia, leggeri e sbarazzini, perfetti sia per un giro in città che per una giornata in spiaggia.