Le solite lasagne? Dimenticale | il ragù si, ma con la zucca diventano una bomba

di

Scopri le lasagne ragù e zucca: cremose e profumate, perfette per l’autunno. Un mix irresistibile di consistenze e sapori che conquista tutti al primo assaggio!

Lasagne ragù e zucca pourfemme.it

Lasagne ragù e zucca: non le solite lasagne che conoscono tutti ma una bomba di gusto e sapori che lascia senza parole, diventano il capolavoro autunnale perfetto!

Hai presente quelle domeniche in cui ti viene voglia di qualcosa di buono, speciale e anche un po’ diverso dal solito? Ecco, le lasagne ragù e zucca sono esattamente quello che ti serve. Hanno tutto il gusto del classico ragù ma con la strepitosa aggiunta di zucca, insieme alla besciamella che le rende morbide e 10 volte più gustose. Un incontro perfetto, quasi paradisiaco, tra la delicatezza dolce della zucca e il sapore deciso del ragù, tanto che boccone dopo boccone, ti fa consolare più della versione classica.

Lasagne ragù e zucca pourfemme.it
Lasagne ragù e zucca pourfemme.it

Ti dico la verità, le ho preparate un po’ per curiosità, giusto perché avevo un pezzo di zucca in frigo e non volevo farci la solita vellutata. Così l’ho unita al ragù e devo dire che non potevo fare una scelta migliore di questa. È venuto fuori un piatto incredibile, piacevolmente profumato e gratinato al punto giusto. Nessuno infatti, ha resistito a quella piacevole crosticina dorata e al cremoso connubio di sapori, tanto che tutti i presenti, ma proprio tutti, hanno fatto il bis senza pensarci 2 volte.

Lasagne ragù e zucca: una svolta pazzesca al solito pranzo domenicale da provare subito!

E allora cosa aspetti? Allaccia il grembiule, prepara la teglia e accendi il forno. Ti prometto che dopo averle assaggiate, le lasagne ragù e zucca diventeranno il tuo cavallo di battaglia di stagione. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 40 minuti
Tempo di cottura: 35-40 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per le Lasagne ragù e zucca

Per 4 persone

  • 250 g di lasagne
  • 1 carota
  • 1/2 cipolla
  • 1 gambo piccolo di sedano
  • 400 g di carne tritata
  • 200 g di pomodori pelati
  • 1/2 bicchiere di vino bianco secco
  • Sale q.b.
  • Pepe q.b.
  • Brodo vegetale q.b.
  • Olio extravergine d’oliva q.b.
  • Rosmarino q.b.
  • 150 g di formaggio filante a scelta
  • 80 g di parmigiano grattugiato
  • 200 g di mozzarella sgocciolata

Per la besciamella

  • 400 ml di latte
  • 40 g di burro
  • 40 g di farina 00
  • Sale q.b.
  • Pepe q.b.

Come si preparano le Lasagne ragù e zucca

  1. Per prima cosa, prepara il ragù, quindi in una casseruola metti un po’ di olio e fai rosolare cipolla, carota e sedano tritati finemente. Quando iniziano a dorarsi, aggiungi la carne tritata e lasciala rosolare bene. Sfuma tutto con il vino bianco e lascia evaporare l’alcool, dopodiché aggiungi i pomodori pelati schiacciati, un rametto di rosmarino e un mestolino di brodo. Lascia cuocere tutto a fiamma bassa per almeno mezz’ora, finché il sugo si addensa e diventa profumato.
  2. Nel frattempo, taglia la zucca a cubetti e cuocila in padella con un po’ di olio e un pizzico di sale, fino quando diventa tenera. Quando sarà bella morbida, schiacciala con una forchetta fino a renderla bella cremosa.
  3. Infine prepara anche la besciamella, facendo sciogliere in un pentolino il burro. Aggiungi poi la farina e mescola per qualche secondo ottenendo un composto appiccicoso. Unisci quindi il latte caldo a filo, continuando a mescolare energicamente, finché il composto si scioglie. Riporta poi sul fuoco e lascia cuocere a fiamma bassa finché non si addensa e ricordati di aggiustare di sale e pepe.
  4. A questo punto, è il momento di comporre le lasagne, quindi versa un po’ di besciamella sul fondo della teglia, poi alterna strati di pasta, ragù, zucca, besciamella e formaggi. Continua così fino a terminare gli ingredienti e come ultimo strato ricordati che deve essere ricco, con besciamella, mozzarella e una bella spolverata di parmigiano.
  5. Inforna le lasagne a 180 gradi per circa 35-40 minuti, finché non si forma quella crosticina dorata che ti farà venire fame solo a guardarla. Quando le tiri fuori dal forno, resisti alla tentazione di tagliarle subito e lasciale riposare circa 10 minuti per farle compattare un po’ e si divide meglio in porzioni.

Vedrai poi che le lasagne ragù e zucca, prenderanno anche a casa tua, il posto di quelle classiche. Così morbide, profumate e saporite, che di certo le preparerai spesso, te lo dico io. E se ami questi piatti ricchi e sorprendenti, prova anche il risotto zucca e speck, stesso profumo autunnale, stessa combo di sapori irresistibili. Buon appetito!

Gestione cookie