Le scarpe perfette per un tailleur sono i sandali di Adriana Lima, ma occhio al prezzo: non è per tutte!

Quali scarpe mettere con un tailleur? Ce lo rivela Adriana Lima con i suoi sandali: attenzione però, prezzo non alla portata di tutte.

Chi meglio di una supermodella può rappresentare una guida da seguire per destreggiarsi fra le tante proposte del fashion? Non c’è da meravigliarsi, quindi, se i sandali sfoggiati dalla bellissima Adriana Lima sono dei veri ‘bijoux’ destinati a fare tendenza. E, soprattutto, a fare chiarezza una volta per tutte su quale sia il tipo di calzatura che meglio si adatta ad un tailleur.

Questo capo che spesso viene utilizzato per una cena elegante, per una riunione di lavoro o anche per una cerimonia, seppur bellissimo e super chic, può riservare qualche incertezza sugli accessori da abbinarvi, in particolar modo le scarpe: l’idea perfetta ci viene fornita da Adriana Lima che, come riporta la pagina Instagram @shoesdavip, ne ha indossato un paio davvero strepitoso.

I sandali di Adriana Lima conquistano tutte e sono le più adatte ad un tailleur: costo stellare, ma che capolavoro!

Nata nella città brasiliana di Salvador 41 anni fa, la Lima sfila da quando aveva 15 anni per le maison più celebri al mondo e in Italia divenne molto popolare tra il 2004 e il 2005 grazie ad alcune pubblicità della Tim. Con un patrimonio stimato ben 35 milioni di dollari, è certamente una delle modelle più pagate al mondo.

Invitata alla sfilata di Miu Miu, marchio appartenente al Gruppo Prada, durante la settimana della Moda parigina, Adriana ha indossato un favoloso tailleur grigio chiaro a cui ha abbinato accessori strepitosi. L’attenzione di tutti è stata catturata soprattutto dai sandali del brand, color azzurro dall’effetto metallizzato, con decorazioni di cristallo, chiusura con fibbia laterale e tacco a spillo con base più larga.

Una linea elegantissima, che slancia la gamba e valorizza l’intera figura: proprio l’ideale per un tailleur pantalone! Dato il livello della griffe, non è difficile immaginare che il costo sia piuttosto elevato e non alla portata di chiunque. Ben 1000 euro è il prezzo di questa meraviglia!

Al di là del prezzo, c’è da ammettere che lo stile di sandali del genere sia quello che meglio dona ad un capo d’abbigliamento così amato ma che non sempre si sa come sfruttare al meglio. E che dire del colore così raffinato e allo stesso tempo impossibile da non notare?