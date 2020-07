Quali sono le posizioni yoga in coppia per fare bene l’amore? Anche lo Yoga, al pari del Kamasutra, può favorire il raggiungimento dell’estasi, trasformando l’eros da semplice atto meccanico a unione spirituale. Condividere il piacere fisico è già di per sé molto gradevole, figuriamoci se ci si mette di mezzo l’anima! Se le batterie dei vostri rapporti sessuali sono scariche da tempo, niente di meglio che darsi allo Yoga di coppia, presto scoprirete un modo tutto nuovo di intendere l’amore.



I benefici delle posizioni yoga in coppia

Gli effetti benefici dello Yoga sono molteplici, a trarne profitto non solo l’umore ma persino l’eros. Le posizioni yoga coppia in grado di garantire prestazioni da urlo, favorendo nel contempo uno stato di armoniosa complicità, non hanno nulla da invidiare alle posizioni del Kamasutra, vale la pena di provare!

A proposito dei benefici delle posizioni yoga in coppia, se ne annoverano sia di psicologici che fisici. Per esempio lo yoga di coppia aiuta a diminuire stress, ansia, tensioni, ma insegna al tempo stesso a porre maggiore attenzione al respiro e alle proprie sensazioni. Praticato in coppia, favorisce inoltre l’intesa perché aiuta i due partner a conoscersi meglio.

Posizioni yoga singole preparatorie

Partiamo dagli esercizi preparatori, quelli che per intenderci dovrete sperimentare sole solette. Non sottovalutate questa fase preliminare, corpo e mente vanno addestrati a dovere prima di potersi avventurare nel magico ed eccitante mondo dello Yoga di coppia.

Iniziamo quindi dalla posizione kamasutra yoga del gatto/mucca, semplice ma efficace: basta appoggiare mani e ginocchia per terra, facendo in modo che i polsi siano perpendicolari alle spalle e i fianchi in linea con le ginocchia. Quindi si dovrà alzare il petto e stendersi come farebbe una mucca, espirare, inarcare la schiena e tirare la pancia indietro, nei panni, questa volta, di un bel micio. I muscoli pelvici ringrazieranno!

Secondo step: il cobra… già il nome è un programma! Sdraiatevi in posizione prona, mettete le mani a terra all’altezza delle spalle, mantenendo le gambe unite. Piegate le braccia lungo il corpo e appoggiate le spalle a terra. Ispirate sollevandovi sulle braccia e incurvando la schiena. Portate indietro la testa e trattenete il respiro solo per qualche attimo. Stendetevi di nuovo a terra e ripetete dall’inizio.

Posizioni yoga sessuali facili

Le posizioni yoga in coppia semplici sono le più adatte alle coppie meno esperte che vogliono sperimentare questa pratica senza faticare troppo. Scopriamo le più facili da eseguire, ideali sia per il piacere maschile che per quello femminile.

Il guerriero

La posizione del guerriero è una delle posizioni yoga in coppia più facili perché prevede che i due partner stiano in piedi, uno vicino all’altro, con le gambe divaricate e un piede che tocca quello del partner ma nella parte esterna. L’altro piede va invece ruotato di 90 gradi sempre verso l’esterno, la gamba corrispondente va piegata in modo che la coscia sia parallela al pavimento. Le braccia vanno alzate e bisogna afferrarsi il polso restando nella stessa posizione.

Il movimento di ripple

il movimento di ripple prevede che entrambi i partner stiano seduti mentre inspirano portando indietro il coccige. Quindi devono espirare arrotondando le vertebre lombari e portando il coccige in avanti. Uno dei due partner deve quindi piegarsi in avanti, portare l’osso sacro indietro, l’altro nel frattempo dovrà aprire il torace e appoggiarsi sulla schiena dell’altro mantenendo la colonna vertebrale inarcata.

Posizioni Yoga di coppia difficili

Ed eccoci finalmente alle posizioni per fare l’amore più difficili. Iniziamo dai kamasutra asana (posizioni) dell’Acroyoga, in cui gravità e ascolto svolgono un ruolo fondamentale.

The Front Bird

Per cominciare consigliamo la posizione “The Front Bird”: l’uomo deve sdraiarsi sulla schiena con le gambe parallele, piegare le ginocchia in modo che le cosce siano perpendicolari al pavimento e la parte inferiore delle gambe sia sollevata a un angolo di circa 45 gradi dal pavimento. A questo punto i talloni vanno posizionati sulla parte superiore delle cosce della donna, in modo che le dita le tocchino appena il basso ventre. L’uomo deve quindi prendere le mani della donna-volatore, piegare le braccia e le gambe mentre lei si piega in avanti e porta i piedi a terra. Il volatore deve creare una linea retta tra la parte superiore della sua testa e le dita dei piedi. Nel frattempo, raddrizza le braccia e le gambe verso l’altro per sollevare di più il partner dal pavimento. Bisognerebbe rimanere in questa posizione per un pò, poi abbassare lentamente il partner a terra e fondersi nell’abbraccio.

Il loto

Altra posizione consigliata quella del loto, ideale per chi cerca un mix di dolcezza e sensualità, senza mai togliersi gli occhi di dosso. Lui siede con le gambe incrociate, lei siede sopra di lui, faccia a faccia, circondandogli la vita con le gambe e appoggiando i piedi contro le sue natiche. Il bacino della donna ondeggia, più o meno velocemente, avanti e indietro, avanti e indietro sino al raggiungimento del massimo piacere. Anche l’uomo può contribuire, sollevando e abbassando le ginocchia… l’estasi è assicurata!